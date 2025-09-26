Neues Album orange: Rap-Trio 01099: Ihre Freundschaft ist jetzt stärker denn je

Mit "orange" veröffentlicht die Rap-Crew 01099 ihr fünftes Studioalbum. Warum sie sich selbst mehr als Boyband sehen und warum die Freundschaft zwischen Paul, Zachi und Gustav jetzt "stärker denn je" ist, verraten sie im Interview.
Zachi, Paul und Gustav sind 01099 - und wenn man von den drei jungen Musikern aus Dresden, nach deren Postleitzahl sie auch benannt sind, noch nichts gehört hat, wird sich das sicher bald ändern. Am 26. September veröffentlichen die drei Jugendfreunde ihr fünftes Studioalbum mit dem stimmungsvollen Titel "orange". Die zwei Vorgänger standen beide mehrere Wochen lang auf Platz eins in den deutschen Charts, längst füllt die 2018 gegründete Band Hallen und begeistert bei Festivals. Sie singen beziehungsweise rappen über nostalgische Erinnerungen, den Sommer, die Liebe - und über Farben.