Nummer-eins-Alben, Grammy-Auszeichnungen und ausverkaufte Welttourneen: Olivia Rodrigo hat sich in wenigen Jahren vom Disney-Star zu einer der erfolgreichsten Popstars ihrer Generation entwickelt. Und überzeugt dabei sogar alte Hasen wie "The Cure"-Sänger Robert Smith.
Es ist ja immer wieder erstaunlich, wie gut die "Disney-Star wird Popstar"-Maschine seit Jahrzehnten geölt ist. Britney Spears, Christina Aguilera, Miley Cyrus, Selena Gomez, Sabrina Carpenter - alle wurden sie vom Konzern der Comic-Maus zu den größten Popstars der Welt. Auf Disney-Prinzessinnen (und Prinzen) ist eben Verlass.