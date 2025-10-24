Der britische Sänger Chris Norman feiert am 25. Oktober seinen 75. Geburtstag. Im Interview erzählt der Musiker von seinen Zukunftsplänen.
Der britische Sänger Chris Norman feiert am Samstag seinen 75. Geburtstag. "Ich sehe das ehrlich gesagt nicht als ein besonderes Jubiläum - es ist eigentlich nur eine Zahl", blickt der Musiker im Interview mit spot on news nüchtern auf seinen Ehrentag. "Natürlich bin ich mir bewusst, dass ich seit 75 Jahren lebe, was eine lange Zeit ist, aber die Jahre vergehen so schnell, dass ich einfach wie gewohnt weitermache und mich beschäftige." Seinen Geburtstag wolle er "ganz ruhig" verbringen. "Es wird hoffentlich ein entspannter Tag mit einem schönen Abendessen."