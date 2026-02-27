Fast ein Jahrzehnt ist seit dem letzten Studioalbum von Bruno Mars vergangen. Das Warten hat sich gelohnt. Mit «The Romantic» zeigt der 40-Jährige, dass er weiter in einer eigenen Liga spielt.
London - Er hat sich lange Zeit gelassen. Fast zehn Jahre liegt das letzte Soloalbum von Bruno Mars, das geniale "24K Magic" zurück. Nicht, dass er in der Zwischenzeit untätig gewesen wäre. Da waren sein Projekt Silk Sonic mit Anderson Paak, das nicht die verdiente Aufmerksamkeit bekam, und gemeinsame Singles mit Lady Gaga ("Die With A Smile") oder Blackpink-Sängerin Rosé (der Ohrwurm "APT"). Jetzt aber kehrt Mars endlich mit seinem vierten eigenen Studioalbum zurück.