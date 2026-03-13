Neues Album Liebe Glaube Monster: Warum Der Graf von Unheilig heute offen über seine Frau spricht

Der Graf veröffentlicht nach seinem Comeback sein neues Album "Liebe Glaube Monster". Im Interview erzählt der Unheilig-Frontmann, welchen Song er seiner Frau gewidmet hat und warum er sich dazu entschieden hat, offen über sie zu sprechen.
Der Graf und Unheilig besiegeln mit der Veröffentlichung ihres Albums am 13. März endgültig ihr Comeback. Nachdem der Sänger und seine Band bereits Singles veröffentlicht und Konzerte gegeben haben, folgt nun das Gesamtwerk "Liebe Glaube Monster". Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt der Musiker, welcher Song von der Liebe seiner Eltern handelt und warum er ein Lied dem Thema Künstliche Intelligenz gewidmet hat. Zudem offenbart der Graf, welche Rolle seine Frau bei seinem Comeback spielt und wie sich seine Fans nach neun Jahren Musikpause verändert haben.