Neues Album kommt im Mai: Paul McCartneys wehmütiger Rückblick - Wie in einem Traum

Nach über fünf Jahren veröffentlicht Paul McCartney neue Musik. Mit der ersten Single aus dem kommenden Album blickt der Ex-Beatle zurück - und klingt dabei ungewohnt wehmütig.
London - Mit 83 Jahren ist Paul McCartney immer noch einer der bedeutendsten Pop- und Rockstars. Wo immer auf der Welt er auftritt, füllt er die größten Arenen. Doch der Ex-Beatle ist sich der eigenen Vergänglichkeit bewusst. Nach über fünf Jahren hat Sir Paul ein neues Album angekündigt, auf dem er sich damit auseinandersetzt. "The Boys of Dungeon Lane" verspricht einen musikalischen Rückblick auf die Jugend der britischen Ikone.