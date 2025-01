Neues Album kommt im März: Will Smith veröffentlicht Matrix-Musikvideo mit Big Sean

Will Smith hat gemeinsam mit Big Sean einen neuen Song inklusive "Matrix"-Musikvideo veröffentlicht. Gleichzeitig kündigte der Oscarpreisträger sein erstes Album seit 20 Jahren an.

Will Smith (56) hat das Rätsel um seine "Matrix"-Anspielungen der vergangenen Wochen gelöst. Der Schauspieler veröffentlichte am 30. Januar seinen neuen Song "Beautiful Scars", eine Kollaboration mit dem Rapper Big Sean (36). Zu dem Lied gehört ein knapp sechsminütiges Video, das von dem Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1999 inspiriert ist. Die Ankündigung für ein neues Album gab es gleich dazu.

Anfang des Jahres hatte Smith mit einem Video auf Instagram für Verwirrung gesorgt, in dem er sich an seine vermeintlich schlechteste Karriereentscheidung erinnerte. Er hatte die Rolle des Neo in "Matrix" einst abgelehnt und sich stattdessen für eine Mitwirkung bei "Wild Wild West" entschieden. Statt ihm bekam Keanu Reeves (60) die ikonische Rolle - und der Film wurde zu einem riesigen Erfolg. Das Video endete mit den Worten: "Wach auf, Will... die Matrix hat dich."

Lesen Sie auch

Will Smith wird doch noch zu Neo

In dem neuen Musikvideo schlüpft Smith nun doch noch in die Rolle des Neo, während Big Sean Morpheus spielt und ihm die berühmte Wahl zwischen der roten oder blauen Pille gibt. "Du hast dein ganzes Leben lang großartige Karriereentscheidungen getroffen. Es gibt nur eine, die du wirklich bedauerst", leitet er die Entscheidung ein - und ergänzt dann in Anspielung auf Smiths berüchtigte Ohrfeige bei den Oscars 2022: "Vielleicht zwei, aber wir werden uns auf diese eine konzentrieren."

Smith alias Neo kann sich schließlich nicht zwischen Blau - alles bleibt, wie es ist - und Rot - er reist zurück in der Zeit und spielt doch noch in "Matrix" mit - entscheiden. Deswegen schluckt er beide Pillen gleichzeitig, woraufhin "Beautiful Scars" beginnt. In dem Track rappen die beiden Musiker darüber, wie sie durch ihre Fehler oder "schönen Narben" gelernt haben und stärker geworden sind.

Erstes Album seit 20 Jahren

Smith hatte sich in den vergangenen Monaten langsam immer weiter zurück in die Musikbranche gearbeitet. Im vergangenen Jahr performte er bei den BET Awards mit "You Can Make It" einen neuen Song, außerdem war er auf dem Soundtrack seines Films "Bad Boys 3" mit einer eigenen Single vertreten und veröffentlichte mit "Work of Art" ein Feature mit seinem Sohn Jaden Smith (26). In den Jahren zuvor hatte der Oscarpreisträger seine Musikkarriere bis auf Beiträge zum "Aladdin"-Soundtrack gänzlich auf Eis gelegt.

Zusammen mit dem Musikvideo kündigte der auch unter dem Pseudonym "The Fresh Prince" bekannte Rapper jetzt sein neues Album an, von dem auch "Beautiful Scars" ein Teil ist. Die Platte heißt "Based on a True Story" und wird im März dieses Jahres erscheinen. Seit seinem letzten Album "Lost and Found" sind dann 20 Jahre vergangen.

Insgesamt vier Studioalben hat Will Smith bisher veröffentlicht und mehr als 32,5 Millionen Tonträger verkauft.