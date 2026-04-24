"Es gibt nichts Langweiligeres, als immer das Gleiche zu tun": Beatrice Egli beendet ihre erfolgreiche ARD-Show, weil ihre Neugier sie weitertreibt. Im Interview mit spot on news erzählt die Schlagersängerin, was sie an ihrem Weg abseits aller Schubladen reizt.
Immer mit einem Strahlen im Gesicht und voller Energie - so kennt man Beatrice Egli (37), seit sie 2013 mit ihrem Sieg als erste Schlagersängerin bei "DSDS" durchgestartet ist. Die Castingshow, bei der sie 2022 dann auch selbst in der Jury saß, verhalf ihr zu einer riesigen Karriere im Schlagerbusiness, zahlreichen TV-Auftritte und seit 2022 auch zu ihrer eigenen ARD-Samstagabendshow, der "Beatrice Egli Show". Die Ausgabe im vergangenen Dezember wird aber vorerst die letzte bleiben.