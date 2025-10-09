Musiker Álvaro Soler verrät im Interview, wie seine Tochter seinen Alltag auf den Kopf gestellt hat und was ihm am Vaterdasein überrascht hat.
Álvaro Soler (34) veröffentlicht am 10. Oktober sein neues Album "El Camino" (zu Deutsch: Der Weg). Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt der spanisch-deutsche Popsänger über seinen bisherigen Karriereweg und wie seine Tochter, die im Juli 2024 zur Welt kam, sein Leben und seinen Beruf verändert hat. Zudem verrät der Musiker, wie er zum Meditieren kam und wie er für Smartphone freie Zeit in seinem Alltag sorgt.