Neues Album des Superstars: Ed Sheeran will die Vergangenheit hinter sich lassen

Auf seinem achten Album verarbeitet Ed Sheeran süd- und westasiatische Klänge und will die Vergangenheit abhaken. Im Kern bleibt aber alles beim Alten. Funktioniert Sheerans Erfolgsformel noch?
London - Das Jahr 2025 ist für Ed Sheeran vom Aufbruch geprägt. Der britische Sänger und Songwriter kündigte vor kurzem an, dass er demnächst mit seiner Familie in die USA ziehen will. Auch musikalisch will sich Superstar, den es schon lange nach Nashville zieht, auf neues Terrain wagen. In einem Statement zu seinem achten Album "Play" äußerte er, er wolle die Vergangenheit hinter sich lassen. Zuletzt lief es für ihn auch alles andere als rund.