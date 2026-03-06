In Berlin fühlt sich Harry Styles wohl. Die Zeit in der Hauptstadt inspirierte den britischen Superstar zu seinem bislang experimentellsten Album. Der neue Sound steht ihm überraschend gut.
London - Die Berliner Luft hat schon vielen Künstlern gutgetan. David Bowie schuf dort seine "Berlin Trilogy". Sein damaliger Mitbewohner Iggy Pop nahm ebenfalls zwei stilprägende Alben auf. Auch Depeche Mode, U2, Nick Cave oder die Pet Shop Boys arbeiteten in Berlin. Jetzt hat sich der britische Superstar Harry Styles (32) für sein neues Album "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" vom Leben in der Hauptstadt inspirieren lassen.