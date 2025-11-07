Mit "Lux" wagt Rosalía das größte Experiment ihrer Karriere: 18 Songs, 13 Sprachen, ein Symphonieorchester und null Kompromisse. Überraschend, ambitioniert, opulent - aber leider auch sehr anstrengend.
Seit Jahren gehört Rosalía (33) zu den aufregendsten Exporten Spaniens. Mit ihrem letzten Album "Motomami" (2022) hatte sie alles richtig gemacht: Reggaeton, Pop, Electro, so experimentell wie tanzbar, zumindest ab dem dritten Hördurchgang. Das Album wurde im wahrsten Sinne des Wortes abgefeiert - das könnte mit ihrem vierten Werk schwierig werden.