1 Die Schlagersängerin Helene Fischer feiert die Erscheinung ihres Albums mit ihren Fans. Foto: dpa/Britta Pedersen

Nachdem sich Helene Fischer für einige Jahre zurückgezogen hatte, erscheint nun das neue Album der Schlagersängerin. Den Release möchte sie gemeinsam mit ihren Fans feiern. Hier geht es zum Livestream ab 19 Uhr.















Link kopiert

Stuttgart - Mit „Vamos a Marte“ und „Volle Kraft voraus“ veröffentlichte Helene Fischer bereits erste Kostproben aus ihrem kommenden Album „Rausch“. Dieses wird am Freitag, den 15. Oktober, erscheinen. Für ihre Fans hat die Schlagersängerin allerdings schon für Donnerstag etwas geplant: eine Release-Party, die ihre Anhänger in einem Online-Livestream begleiten können.

Dieser Livestream wird ab 19 Uhr auf TikTok und YouTube zu sehen sein. Helene Fischer möchte darin Fragen rund um ihr Album beantworten und gemeinsam mit ihren Fans die Erscheinung ihres Albums feiern. Weiterhin soll es einige Überraschungen geben. „Was gibt es Schöneres, als gemeinsam mit euch in mein Album-Release reinzufeiern“, sagte die Schlagersängerin in einem Video auf Instagram in freudiger Erwartung.

Zum Livestream:

Ihre Anhänger können den Livestream allerdings nicht nur verfolgen, sondern auch selbst Teil dessen werden. Hierfür fordert Helene Fischer sie auf, Videos mit Fragen zu schicken.