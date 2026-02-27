Zum Auftakt seines Doppelalbums "Deja Vu 1/2" erklärt Clueso, warum man weder in der Liebe noch auf der Bühne je ganz souverän wird. Ein Gespräch über Lampenfieber, Verletzlichkeit und den Verzicht auf den "doppelten Boden".
Mit "Deja Vu 1/2" schlägt Clueso (45) ein neues Kapitel auf - ein Doppelalbum, das wieder nach dem "alten" Clueso klingt. Die Songs handeln von Unsicherheit, Leichtigkeit und dem Wunsch nach echten Begegnungen in digitalen Zeiten, von der Sehnsucht nach ungeplanten Nächten ebenso wie vom Umgang mit Druck und Erwartungen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht der Musiker darüber, warum er keinen "doppelten Boden" mehr braucht - und weshalb man sich weder in der Liebe noch auf der Bühne je ganz sicher fühlt.