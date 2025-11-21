Die Hip-Hop-Legende De La Soul veröffentlicht ihr zehntes Studioalbum "Cabin In The Sky" - das erste nach dem Tod von Bandmitglied Dave "Trugoy" Jolicoeur. Mit Features von Nas, Q-Tip und Common verbinden die Pioniere des Alternative-Hip-Hop Tradition und Innovation.
Nach neun Jahren Pause kehren De La Soul (seit 1987) zurück. Die Hip-Hop-Pioniere aus Long Island veröffentlichen am 21. November ihr zehntes Studioalbum "Cabin In The Sky" auf Mass Appeal Records. Es ist das erste Werk nach dem Tod von Bandmitglied Dave "Trugoy" Jolicoeur (1968-2023), der im Februar 2023 verstarb. Die Single zur Veröffentlichung trägt den Titel "Run It Back!!" und entstand in Zusammenarbeit mit Rap-Ikone Nas (52).