Die Hip-Hop-Legende De La Soul veröffentlicht ihr zehntes Studioalbum "Cabin In The Sky" - das erste nach dem Tod von Bandmitglied Dave "Trugoy" Jolicoeur. Mit Features von Nas, Q-Tip und Common verbinden die Pioniere des Alternative-Hip-Hop Tradition und Innovation.

Nach neun Jahren Pause kehren De La Soul (seit 1987) zurück. Die Hip-Hop-Pioniere aus Long Island veröffentlichen am 21. November ihr zehntes Studioalbum "Cabin In The Sky" auf Mass Appeal Records. Es ist das erste Werk nach dem Tod von Bandmitglied Dave "Trugoy" Jolicoeur (1968-2023), der im Februar 2023 verstarb. Die Single zur Veröffentlichung trägt den Titel "Run It Back!!" und entstand in Zusammenarbeit mit Rap-Ikone Nas (52).

Das Album folgt auf "And the Anonymous Nobody..." aus dem Jahr 2016, das eine Grammy-Nominierung als bestes Rap-Album erhielt. Für die Produktion zeichnen DJ Premier, Super Dave und Pete Rock verantwortlich. Neben Nas sind auch Q-Tip, Common, Killer Mike von Run The Jewels, Yukimi von Little Dragon, Black Thought von The Roots und weitere Künstler als Gäste vertreten.

"Musik für die Familie": Emotionale Worte der verbliebenen Mitglieder

Bandmitglied Kelvin "Posdnuos" Mercer (56) findet bewegende Worte zum Release: "Die Veröffentlichung des Albums fühlt sich an, als hätten wir eine Ziellinie überquert, auf die wir seit Jahren zugelaufen sind", wird er in der Pressemitteilung zitiert. Jeder Schritt, jede Herausforderung, jede nächtliche Session habe diesen Moment geprägt. "Cabin In The Sky" sei Triumph, Heilung und die Freude, immer noch hier zu sein, um die Kunst zu machen, die sie lieben.

Vincent "Maseo" Mason (55) ergänzt: "Der heutige Tag ist für mich sehr emotional. Daves Geist lebt in dieser Musik weiter - in den Geschichten, dem Lachen und der Liebe, die diese Gruppe geprägt haben." Er hoffe, dass Menschen jeden Alters sich in diesen Songs wiederfinden. Das Album sei für die Fans der ersten Stunde, für neue Hörer und für diejenigen, die mit der Band gewachsen sind. "Es ist Musik fürs Leben. Es ist Musik für die Familie."

Von Grammy-Nominierung bis "Legend Has It"

"Cabin In The Sky" erscheint in der "Legend Has It"-Reihe von Mass Appeal Records. Die Kampagne umfasst sieben ikonische Künstler, die neue Projekte veröffentlichen - darunter Slick Rick, Raekwon, Ghostface Killah, Mobb Deep, Big L und Nas mit DJ Premier. De La Soul liefern den sechsten Teil dieser besonderen Serie.

Die Band tritt Freitagabend (21.11.) als Headliner beim Neon City Las Vegas Festival auf. Am 25. November folgt ein Auftritt bei "Jimmy Kimmel Live!". Damit markieren die verbliebenen Mitglieder eine neue Ära, in der sie das Vermächtnis ihres verstorbenen Bandkollegen weitertragen.

Soulige Samples treffen auf moderne Beats

Seit ihrer Gründung 1987 revolutionierten De La Soul den Hip-Hop mit Kreativität, Positivität und verspielter Intelligenz. Ihr charakteristischer Stil verbindet soulige Samples mit modernen Beats. Mit "Cabin In The Sky" führen sie diese Tradition fort und zeigen, warum sie seit ihrem Meisterwerk "3 Feet High and Rising" (1989) zu den beständigsten Namen der Hip-Hop-Geschichte zählen.