Ex-"DSDS"-Kandidatin Annemarie Eilfeld spricht im Interview über ihr neues Album "Neugeboren", gibt Einblicke in ihre Beziehung zu Partner Tim Sandt und verrät, welche TV-Shows sie reizen würden.
Annemarie Eilfeld (35) meldet sich am 7. November nach fünf Jahren mit einem neuen Album zurück. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt die ehemalige "DSDS"-Kandidatin, warum der Titel "Neugeboren" zu ihrem aktuellen Leben passt und warum sie einen Song ihrer Liebesgeschichte mit ihrem Partner gewidmet hat. Zudem spricht Eilfeld offen über ihren anhaltenden Kinderwunsch und über das Geheimnis ihrer Beziehung.