Unheilig-Frontmann der Graf erzählt im Interview, wie er seine Bühnenunfälle im vergangenen Jahr erlebt hat, wie es um seine dramatischen Verletzungen heute steht und wie er auf seine kommenden Konzerte blickt.
Nach neun Jahren Pause meldeten sich der Graf und seine Band Unheilig im vergangenen Jahr zurück. Die Musiker gaben im Herbst und Winter ihre Comeback-Konzerte, veröffentlichten Single-Vorboten und bringen nun am 13. März ihr neues Album "Liebe Glaube Monster" auf den Markt, bevor es mit Open-Air-Shows im Sommer und einer Arena-Tour Ende des Jahres weitergeht.