In den zwei Stadtteilen von Remseck (Kreis Ludwigsburg) wird die Geschwindigkeitsbegrenzung in den kommenden Wochen umgesetzt. Ein erstes Schild ist bereits aufgestellt worden.

In den Remsecker Stadtteilen Hochberg und Hochdorf wird in den kommenden Wochen flächendeckend Tempo 30 eingeführt. Das teilt die Stadtverwaltung von Remseck am Montag mit. Das erste neue Verkehrsschild wurden bereits in Hochberg in der Neckarremserstraße aufgestellt.

Damit erweitert sich das Tempo 30 in Hochdorf sowohl in der Poppenweilerstraße als auch in der Bittenfelder Straße. In Hochberg wird die Geschwindigkeitsvorschrift in der Hauptstraße bis nach der Einmündung Hochdorfer Straße verlängert und in der Hochdorfer Straße bis zum Ortsausgang eingeführt. Somit gehören die ständig wechselnden Tempovorschiften von 40 auf 30 und wieder auf 50 Stundenkilometer der Vergangenheit an.

Mehr Lärmschutz und Sicherheit als Ziel

Mit der Maßnahme möchte die Stadt Remseck ein deutliches Zeichen für mehr Verkehrssicherheit, Lärmschutz und Lebensqualität in den beiden Stadtteilen setzen. Ziel ist es laut Mitteilung, insbesondere die schwächeren Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer besser zu schützen. „Im Stadtteil Pattonville soll es vermutlich noch in diesem Jahr ebenfalls eine Entwicklung in diese Richtung geben“, heißt es aus dem Remsecker Rathaus weiter.