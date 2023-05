1 OB Matthias Knecht erhält beim Einkauf das 50-Cent-Rabattmärkle. Foto: Verein Luis

Es ist wie die Scheibe Wurst, die man als Kind beim Metzgerbesuch bekommt. Ein Extrahäppchen, über das man sich freut. Mit diesem Vergleich stellt der Ludwigsburger Citymanager Markus Fischer den angepassten Wertbon vor, den es seit Freitag beim Einkauf in der Ludwigsburger Innenstadt ab einem bestimmten Betrag als Bonbon dazugibt. 50 Cent ist das Rabattmärkle in Papierform wert, Es kann wiederum anderswo in Ludwigsburg, im Einzelhandel wie in der Gastronomie, eingesetzt werden. Oder wie bisher am Parkscheinautomat für eine einstündige Vergütung oder im Bus.