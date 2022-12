1 Der Messenger-Dienst Whatsapp hat eine neue Funktion bereitgestellt. Foto: AFP/DENIS CHARLET

Der Messangerdienst Whatsapp hat eine Aktualisierung veröffentlicht, die es Nutzern ermöglicht, individuelle Avatare zu gestalten.















Link kopiert

Beim Messenger-Dienst Whatsapp steht ein Update an: Nutzer können nun eigens gestaltete Avatare – also die digitale Version des eigenen Körpers – als Sticker in Chats versenden. Eine Palette an Avatar-Grundtypen lässt sich mit vielen Merkmalen von Frisuren, über Gesichtszüge bis hin zu Outfits individualisieren.

Laut dem Messengerdienst ist der Avatar eine Möglichkeit, sich selbst darzustellen, ohne ein echtes Foto zu verwenden. Dennoch könne der personalisierte Sticker Emotionen und Handlungen wiedergeben. Daneben kann der Avatar auch als Profilbild Verwendung finden, wenn man anonym bleiben möchte.

An Beleuchtung, Schattierung, Frisurentexturen oder Texturen der virtuellen Stellvertreter will der Facebook-Konzern Meta, zu dem Whatsapp gehört, kontinuierlich weiterarbeiten. Das Avatar-Update des Konzerns, der nach eigenen Angaben über zwei Milliarden aktive Nutzer verfügt, sei allen Nutzern zugänglich.

Kein Novum auf dem Markt

Mit dem Update ist Meta jedoch kein Vorreiter: Die Tech-Riesen Samsung und Apple haben mit den AR-Emoji beziehungsweise den Memojis bereits ähnliche Funktionen eingeführt.

Dass Meta nun ebenfalls auf diesen Zug aufspringt, könnte auch ein Hinweis auf zukünftige Entwicklungen sein. Momentan arbeitet der Konzern eigenen Angaben zufolge an einem virtuellen Universum, dem sogenannten „Metaverse“. In diesem digitalen und interaktiven Raum sollen sich Menschen via digitaler Kopie mit anderen treffen können.