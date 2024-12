Neueröffnungen in Stuttgart: Das waren die Gastro-Neueröffnungen 2024

Smash Burger, Cookies, Matcha-Latte und Co.: 2024 sind diesen Trends viele Neueröffnungen in Stuttgart gefolgt. Hier kommen alle gastronomischen Neueröffnungen im Überblick.

2024 war wild. Europameisterschaft im eigenen Land, Olympiade in Paris, Beef zwischen Christian und Olaf, Trump wird zum zweiten Mal zum US-Präsidenten gewählt und Taylor Swift war in ihrer Deutschland-Era. Und während tausende Stuttgarter nach München ins Olympiastadion oder Gelsenkirchen zu Taylor pilgerten, feierte der Kessel seine Food-Hype-Era. Smash Burger, Matcha Latte, Cookies, Dubai-Schoki, you name it. Wir haben die wichtigsten Neueröffnungen in Stuttgart für euch zusammengefasst.

Januar: Fancy Stullen zum Jahrestart

Neues Jahr, altes Glück? Nach einigen Jahren Pause ist das Feuilleton im Stuttgarter Osten wieder back on Track. Im Frühstückscafé der Fritz-Café-Macher:innen könnt ihr am Wochenende bis 16 Uhr frühstücken. Zur Auswahl gibt es Specials wie das „Beetroot Croissant“ mit gebeiztem Lachs und pochiertem Ei oder Klassiker wie Rührei oder Omelette mit Brot und Butter. Alle Stuttgarter Neueröffnungen im Januar findet ihr hier >>>

Februar: Café mit Aussicht & Hotpot-Hotspot

Seit Februar hat die Familie Bubeck, die auch hinter dem 1819 Bistro am Württemberg das Café Lesbar übernommen. Hauptverantwortliche in der Stadtbibliothek ist jedoch Marleen Arle. Im Café in der Stadtbibliothek gibt’s Kaffee, Kuchen, Cupcakes, Maultaschen, Wurstsalat, Bagels, Croissant, Saft und Wein.

In den Räumlichkeiten der ehemaligen Metzgerei Kübler hat außerdem das neue Hotpot-Restaurant Fire Fire eröffnet. Dahinter steckt CQ-Flavour-Chef Pei Wu. Beim Hot Pot, auch Feuertopf genannt, werden frische Zutaten in einer würzigen Brühe gekocht, ähnlich wie bei einem Fondue. Im Feuertopf gibt es drei Brühen zur Auswahl: scharf, nicht ganz so scharf und vegan. Alle Stuttgarter Neueröffnungen im Februar findet ihr hier >>>

März: Kaliméra, Konnichiwa & Buongiorno

Im März gingen gleich mehrere neue Spots an den Start: Mit Coffee Berry kommt griechisches Urlaubsfeeling in die Stadt: Frappé, Iced Coffee und klassische Kaffeespezialitäten sorgen für mediterrane Vibes. Ebenfalls neu dabei ist das Saiya in der Hauptstätter Straße. Hier trifft japanische Nudelsuppe auf eine auffällige, pinke Inneneinrichtung – nicht nur ein Gastro-, sondern auch ein Interior-Highlight.

Wer es lieber italienisch oder schwäbisch mag, wird im Franca e Franco fündig. Im Vereinsheim der Gartenfreunde Heslach hat Luca Gualardia das ehemalige Restaurant seiner Eltern neu belebt und bietet eine spannende Mischung aus italienischer Hausmannskost und schwäbischen Klassikern. Alle Stuttgarter Neueröffnungen im März findet ihr hier >>>

April: Schwäbische Hygge und noch mehr vegane Donuts

Der April war geprägt von neuen Konzepten in bekannten Locations: Im Heusteigviertel hat die Tagesbar Lupin im ehemaligen Café Volpe eröffnet und bietet nun an sieben Tagen in der Woche Frühstück an. In der Gloria-Passage heißt das ehemalige Café le Théâtre jetzt Hygge und serviert schwäbische Tapas. Außerdem feiert Jonathan Mageot die Eröffnung seines zweiten veganen Donut-Ladens in Stuttgart. Alle Stuttgarter Neueröffnungen im April findet ihr hier >>>

Mai: Bao-Buns und Signature Cocktails

Neue Cafébars und Bistros haben uns den Mai versüßt. Am Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz eröffneten Armen Shala und Nawel Haas ihre Cafébar Oscho - eine Mischung aus hellem Café (vorne) und Lounge (Backroom) mit Signature-Drinks wie dem „22“.

In der Silberburgstraße feierte des Weiteren Marissa Lee den Start von Baobei, wo sie asiatische Kochkunst mit Bistronomie verbindet. Im Westen lockt das neue Carlo mit Sandwiches, Quiches und veganen Leckereien als herzhafte Ergänzung zur Kuchenliebe. Alle Stuttgarter Neueröffnungen im Mai findet ihr hier >>>

Juni: Veganer Biergarten zur EM

Im Juni startete die Europameisterschaft – auch in Stuttgart. Passend dazu eröffnete im Köhlerstüble der erste vegane Biergarten der Stadt. Auf der Karte: tierfreie Varianten von Biergarten-Klassikern wie Maultaschen, Schnitzel und Käsespätzle. Auch der ehemalige Stuggi Burger hat sich weiterentwickelt und heißt jetzt Stuggi Burger und Döner. Neben Burgern gibt’s hier jetzt auch Döner, Currywurst und Schnitzel. In der Innenstadt lockt das neue Dim Sum House mit fluffigen Dumplings und anderen chinesischen Gerichten direkt aus der offenen Küche. Alle Stuttgarter Neueröffnungen im Juni findet ihr hier >>>

Juli: Sommer mit Pistazien-Croissants und Eiskaffee

Pünktlich zum CSD eröffnete im Studio Gaga Stuttgarts erster LGBTQIA+-Biergarten, direkt am Schlossgarten, auf der Terrasse des ehemaligen Leysieffer Cafés. Weiter geht es auf dem Markplatz mit Nosh and Go, einem neuen To-Go-Konzept von Madeleine und Pascal Schwer, die mit ihrem Hybrid aus Gardener’s Nosh und Another Milk trendige Snacks wie Pistazien-Croissants und Iced Matcha Latte servieren.

Einen echten Sommer-Hotspot findet man gegenüber der Aussichtsplattform Hasenbergsteige: Mit einer mobilen Café-Ape serviert Marianna Bisceglia mit „Bella Vista Ape“ bei schönem Wetter Eiskaffee, Limo und Snacks an Nachbar:innen und Wandernde. Alle Stuttgarter Neueröffnungen im Juli findet ihr hier >>>

August: Fusionsküche und Fahrrad-Café

Im August eröffnete mit Chobab in der ehemaligen Burger-Braterei Big Gago ein Hotspot für japanisch-koreanische Fusionsküche. Ebenfalls neu: Das Fahrrad-Café Alf hat jetzt eine Ausschankgenehmigung und lädt zu Afterwork-Drinks und Snacks ein.

Am Schillerplatz begeistert das Food Bazar Urban Daily als „kleine Schwester“ des Reiskorns mit kreativen Snacks und urbanem Flair. Alle Stuttgarter Neueröffnungen im August findet ihr hier >>>

September: Smash or pass?

Im September wurde es italienisch in Stuttgart: Mit Tiramistu locken an der Schwabstraße verschiedene Sorten des beliebten italienischen Desserts. Im Dorotheen-Quartier ist 60 Seconds to Napoli in das ehemalige Oh Julia mit neapolitanischer Pizza in Rekordzeit (im Warten) eingezogen, und der neue Food-Truck „Smash it“ serviert Smash Burger am Ostendplatz. Alle Stuttgarter Neueröffnungen Im September findet ihr hier >>>

Oktober: Eine Stunde für einen Keks anstehen

Mit Veganes Gold hat Alexandra Donath ihr erstes eigenes Lokal eröffnet, das neben veganen Gerichten auch Kochkurse und Catering anbietet. Desserts wie für die Instastory gemacht, gibt es bei Cookie Couture auf der Königstraße. Für Oreo-, Pistazien- und Schokokekse mussten Gäste zunächst lange anstehen.

Außerdem eröffnete die Cocktailbar Easy Street eine zweite Filiale, mit Fokus auf Wein und Sekt. Alle Stuttgarter Neueröffnungen im Oktober findet ihr hier >>>

November: Arancini und Ponys

Im November ist ein bisschen Dolce Vita in Stuttgart eingezogen. Nein, keine neapolitanische Pizza, sondern Arancini. In der Pop-Up-Bar Barancini am Marienplatz wird dazu Naturwein vom Stuttgarter Naturweinshop Off-Grid serviert. Im Leonhardsviertel sorgt die neue Cocktailbar Weißes Ross für coole Drinks – und das schon ab 14 Uhr. Wer es authentisch vietnamesisch mag, wird im Pho Boeuf im Einkaufszentrum Milaneo fündig. Alle Stuttgarter Neueröffnungen im November findet ihr hier >>>

Dezember: Pasteis de Nata und brasilianische Küche

Von wegen im Dezember ist nichts los: Neben der Same-Spot-Cocktailbar im Citizen Long hat auch die Sakristei im Stuttgarter Süden wieder neue Pächter:innen und die tischen authentisch-brasilianische Küche mit Einflüssen aus Spanien und Portugal auf.

Auch die neue Weinbar Ve im Dorotheenquartier sowie die portugiesische Pâtisserie mit angeschlossenem Café, Jami, haben frisch eröffnet. Alle Stuttgarter Neueröffnungen im Dezember findet ihr hier >>>