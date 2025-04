Neueröffnungen beim Esslinger Frühling: American Vintage, Feinkost, Blumen und Deko – diese neuen Geschäfte präsentieren sich in der Innenstadt

Kundinnen und Kunden in der Esslinger Innenstadt haben neue Auswahl bei Mode, Feinkost, Blumen und mehr. Einige neu eröffnete Geschäfte, darunter ein American-Vintage-Shop, haben sich beim Esslinger Frühling am Wochenende präsentiert.

In den Gassen in der Esslinger Innenstadt war schon am Samstagmittag kaum ein Durchkommen. In der Ritterstraße bildeten sich Trauben um die Stände mit Grünpflanzen, Hüten, Dekoartikeln und anderen Waren. Der Esslinger Frühling, der geöffnete Geschäfte mit Gastronomie, Märkten, Ausstellungen und Aktionen verbindet, hat wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt gezogen. Ihnen haben sich auch einige neue Fachgeschäfte präsentiert.

Wer Mode, Feinkost oder Blumen kaufen möchte, hat nun in der Esslinger Innenstadt neue Anlaufstellen mit Läden, die im ersten Quartal 2025 neu eröffnet haben. Den Betreibern zufolge ist das Geschäft ordentlich angelaufen, wenn auch der ein oder andere sagt, es könne durchaus noch besser werden.

Griechische Lebensmittel in der Martinstraße

Lazaros Karasavvidis hat in der Martinstraße Zolias Greek Market eröffnet. Foto: Greta Gramberg

Süßes und herzhaftes Gebäck aus Blätterteig, Öl, Weine, Limonaden und andere Lebensmittel aus Griechenland sowie Kaffee aus der Siebträgermaschine gibt es seit Anfang März bei Zolias Greek Market in der Martinstraße. Alle Hände voll zu tun hat das Team um Lazaros Karasavvidis und seine Frau vor dem griechisches Osterfest, für das beispielsweise auch bunte Kerzen angeboten werden. Der Laden war am Wochenende nur am Samstag, nicht am Sonntag geöffnet.

„Sehr gut“ ist das Geschäft laut Karasavvidis angelaufen. Der 33-Jährige hatte einst auch in Griechenland einen Laden mit Lebensmitteln und Kaffee betrieben. In den ersten sieben Jahren, in denen er in Deutschland sei, habe er als Krankenpfleger gearbeitet. Mit der Neueröffnung sei ein Traum wahrgeworden.

Tragbar-Geschäfte wiedereröffnet

Das Herrenmodegeschäft Tragbar.men in der Martinstraße hat nach einem Betreiberwechsel wieder eröffnet. Foto: Roberto Bulgrin

Warum die Tragbar-Geschäfte in der Liste der Neueröffnungen stehen? Über viele Jahre waren die Bekleidungsläden eine Institution in Esslingen, bis Klaus Fischer zum Jahresbeginn den Betrieb aufgegeben hat. Seit Februar ist „Tragbar.men“ für Herrenmode in der Martinstraße und „Tragbar.pink“ für Damenmode an der „Inneren Brücke“ wieder geöffnet.

Laut Joey Goersmeyer, dem neuen Geschäftsführer, wurden die Geschäfte etwas aufgefrischt, ansonsten wolle man aber am Konzept festhalten. „Tragbar ist ja schon etabliert in Esslingen“, sagt der 30-Jährige. Neben Mode wird in den Geschäften auch Kunst ausgestellt, derzeit von dem Stuttgarter Tim Rombach. Zum Esslinger Frühling gab es in den Geschäften eine Popcorn-Aktion, Musik vom DJ und Getränke. Immer wieder soll es auch in Zukunft Events geben, die die Kunden anlocken.

„American Vintage“ im Unteren Metzgerbach

Auch das Modegeschäft Pure, früher Tragbar.pure, hat mit Aktionen am Esslinger Frühling teilgenommen. Foto: Roberto Bulgrin

Auch im früheren Tragbar-Geschäft im Unteren Metzgerbach geht es weiter. Antje Hammelehle, in Esslingen bereits bekannt als frühere Geschäftspartnerin von Klaus Fischer und Vorstandsmitglied im Gewerbeverein City Initiative, führt die dortige Filiale unter dem Namen Pure weiter. Neu ist die beliebte südfranzösische Marke American Vintage. Die Mode wird im sogenannten Shop-in-Shop-Konzept separiert im Esslinger Laden präsentiert. „Das ist eine starke Brand und eine Bereicherung für Esslingen“, ist sich Hammelehle sicher. In der näheren Umgebung gebe es kein American-Vintage-Geschäft mehr, die Filiale in Stuttgart sei geschlossen worden. „Das zieht auch neue Zielgruppen in unseren Laden.“ Zum Esslinger Frühling war Sybille Mezger, Gründerin des Stuttgarter Labels Liv Bergen, in Esslingen vor Ort.

Blumen und Deko in der Pliensaustraße

Guter Dinge ist auch Dimir Fikriye. Die Floristin hat mit Unterstützung ihrer Familie im Januar den Laden Floral Deko in der Pliensaustraße eröffnet. „Wir waren schon ewig auf der Suche nach einem Geschäft“, erzählt die 28-Jährige, die zuvor von Kirchheim aus online ihren Service für Eventfloristik angeboten hatte. „Uns hat ein fester Standort gefehlt für Laufkundschaft“, sagt Fikriye.

Neben Blumensträußen, Topfpflanzen und Dekorationsartikeln zum Kauf, beliefert das Geschäft weiterhin Hochzeiten, Trauerfeiern und andere Veranstaltungen und bietet Dekorationsartikel auch zur Vermietung an. Fikriye ist guter Dinge für die Zukunft, die Floristik sei in der Esslinger Innenstadt bislang unterrepräsentiert, meint sie.

Feinkost im Unteren Metzgerbach

Bei „Terra Nobile“ (links) im Unteren Metzgerbach gibt es Feinkost zum Kaufen und Antipastiteller und Aperitivs zum Genißen vor Ort. Foto: Roberto Bulgrin

Einen lange gehegten Traum haben sich auch Svetlana und Lars Banzhaf (beide Jahrgang 1973) mit „Terra Nobile“ im Unteren Metzgerbach erfüllt. Im Geschäft gibt es Feinkost zum Kauf, außerdem ein kleines Speiseangebot wie Antipasti-Teller und Getränke zum vor Ort genießen. Beruflich ist Lars Banzhaf mit Austauschprogrammen im Hochschulkontext befasst. „Dadurch und durch viele Reisen und kulinarische Begegnungen ist die Idee entstanden, dass wir Produkte aus den Esslinger Partnerstädten anbieten.“ Zum Start gibt es regionaltypische Waren aus dem italienischen Udine, vor allem aus Familienunternehmen. Weitere Partnerstädte sollen folgen.

Sicherheit

Zufrieden mit den Besucherzahlen zeigt sich das Esslinger Stadtmarketing, das gemeinsam mit dem Gewerbeverein City Initiative den Esslinger Frühling organisiert. Es habe keine Zwischenfälle gegeben, sagt Citymanagerin Carina Killer Stand Sonntagmittag. Im Rahmen des verschärften Sicherheitskonzeptes der Stadt hat es erstmals mehr Zufahrtssperren gegeben, was vor allem Anwohner einschränkte. Das Ordnungsamt habe aber rückgespiegelt, dass den Mitarbeitern vor allem Verständnis entgegengebracht wurde, so Killer.

Entenrennen und Co.

Neben geöffneten Geschäften lockten zahlreiche Märkte und Aktionen die Menschen in die Innenstadt. Von der Ritterstraße bis zum Rathausplatz präsentierten bei den Gartentagen Fachbetriebe ihre Waren, außerdem gab es Stände mit Handwerk, Kunst, Antiquitäten und Büchern, eine Mobilitätsschau und das Spieleparadies von „Heiges“. Beim traditionellen Entenrennen am Sonntag, organisiert vom Förderverein Round Table 161 Esslingen, wurden 9000 gelbe Gummitiere in den Wehrneckarkanal gekippt – zur Freude zahlreicher Zuschauer. Am Ziel auf der Agnesbrücke war am Sonntagmittag kaum Durchkommen.