Bereits im Frühjahr 2026 wurden Restaurants, Bars und Cafés angekündigt, die im Vier-Giebel-Komplex einziehen. Was hat bereits geöffnet und wer lässt auf sich warten? Ein Überblick.

Sportsbar, Café, ein Imbiss für Wraps, Bowls und Salate sowie ein neues indisches und ein asiatisches Restaurant - angesichts der Vielseitigkeit der Gastro-Neulinge, die für den Vier Giebel-Komplex an der Stuttgarter Eberhardstraße angekündigt sind, war die Vorfreude vieler Stuttgarterinnen und Stuttgarter bereits im Frühjahr 2026 groß. Auch die Gastronomen zeigten sich damals großteils zuversichtlich, im Frühjahr beziehungsweise im Frühsommer eröffnen zu können.

Mittlerweile sind einige Monate vergangen und noch immer zieren Bauzäune den Neubau in der Innenstadt nahe des Hans-im-Glück-Brunnens. Welche Restaurants konnten ihre selbstgesetzte Frist einhalten? Und wer lässt noch auf sich warten? Wir haben uns umgeschaut.

Neueröffnung zwischen Bauzäunen: Im Beets & Roots kann schon gespeist werden

Die gute Nachricht zuerst: Wer auf frische Bowls, Salate und Wraps steht, kann sich schon jetzt eine kulinarische Pause an der Eberhardstraße gönnen. Nach der ersten Filiale in der Schlossstraße im Stuttgarter Westen hat seit Mai eine zweite Filiale von Beets & Roots in der Innenstadt eröffnet. „In der Schlossstraße ist unser Konzept gut angekommen“, erzählt Stefanie Reininger, die die Geschäfte in Stuttgart leitet. „Die Location im Westen befindet sich aber eher in einer Wohngegend. Mit dem neuen Standort in der Eberhardstraße wollen wir auch das urbane Umfeld erschließen und Business-Leute ansprechen, die auf der Suche nach einem schnellen aber gesunden Lunch sind.“

Im modernen Gastraum kann man Stuttgarter Kunst bewundern, während man sich Salate, Bowls oder Wraps mit Blick auf die Eberhardstraße schmecken lässt. An Bestellstationen (re.) kann man Gerichte unkompliziert auswählen. Foto: Scheffel

In dem modern eingerichteten Gastraum, der durch Kunstwerke der Stuttgarter Künstlerin und Illustratorin Anna Ruza einen zusätzlichen Farbtouch erhält, sowie auf der Außenterrasse finden Gäste Platz. Letztere soll, sobald die Baustelle am übrigen Vier-Giebel-Gebäude beendet ist, noch erweitert werden, erklärt Reininger. Auch Sonnenschirme würden dann noch auf der Terrasse in Richtung Eberhardstraße aufgestellt. „Dafür, dass wir gerade noch die Baustelle vor der Tür haben, läuft es gut“, erzählt sie. Zu Gast seien viele Geschäftsleute aus der Umgebung - darunter bereits einige Stammkunden.

Bestellen kann man unkompliziert an Stationen und etwa individuell Zutaten für die Bowl auswählen. Auch Wraps und Salate stehen im Angebot. Praktisch: Wer es etwa zwischen zwei Terminen eilig hat, sich aber dennoch ein schönes Mittagessen gönnen möchte, kann beispielsweise per App vorbestellen, das Gericht mitnehmen oder aber direkt nach der Ankunft im Restaurant genießen.

Indische Küche mit modernem Twist bei Eatdoori in Stuttgart

Zum Schmausen lädt auch schon der Nachbar ein: Im neuen Restaurant der Eatdoori-Kette kommen seit dem Softopening Ende Mai traditionelle indische Küche und Gerichte mit modernem Twist auf den Teller. So genießen Gäste hier Klassiker wie Palak Paneer, Dal Makhani und Chicken Tikka Masala, aber auch indisches Streetfood. Unter den Signature Dishes finden sich etwa „Malai Kofta“, Bällchen aus Paneer-Käse in Cashew-Soße mit Masala Naan oder „Masala Malai Prawns“, würzig marinierte Garnelen in einer Rote Beete-Soße mit Kokosnuss und Cashew-Masala-Reis.

„Wir wollen unsere Gäste auf eine kulinarische Reise durch Indien führen und bieten daher mehr Vielfalt an, als es in vielen anderen indischen Restaurants üblich ist“, erklärt Geschäftsführer Karn Gill. „Unser Fokus liegt darauf, geschmacklich möglichst authentisch zu bleiben und traditionelles Handwerk mit modernen, kreativen Ideen zu verbinden.“ Dieser Gedanke spiegelt sich auch in der Einrichtung des Restaurants wider. Während Vorhänge, Wandverkleidungen und Pflanzen den traditionellen, indischen Esprit versprühen, sorgen schlichtes, elegantes Mobiliar aus hellem und dunklem Holz sowie Spotlights über den Tischen und die offene Decke des Gastraums für einen modernen Touch.

Tradition trifft Moderne - nicht nur auf dem Teller, sondern auch im Gastraum des Eatdoori. Foto: Scheffel

Laut Betreibern läuft der Betrieb drei Wochen nach Eröffnung bereits gut an. „Wir haben täglich um die 50 bis 60 Gäste, an den Wochenenden bis zu 80, 90 Reservierungen“, so ein Mitarbeiter. Auch die Außenterrasse des Eatdoori ist noch von Bauarbeiten betroffen. Noch finden sich vor dem Restaurant einige wenige Tische, das soll sich aber bald ändern, die Terrasse noch erweitert werden.

Um den neuen Standort noch einmal gebührend zu begrüßen, feiern die Betreiber am Donenrstag, 25. Juni ein „Grand Opening“ – die ersten 50 Gäste sind dann auf Drinks und Snacks eingeladen. Wer danach kommt, kann sich für nur 5 Euro von den indischen Spezialitäten überzeugen. Los geht es ab 17 Uhr.

Wok on Fire und Sports Bar Seasons eröffnen später

Während Fans von healthy Imbissen und indischen Spezialitäten sich schon freuen können, müssen sich Sushi-Liebhaber in Geduld üben. Das für Mitte/Ende Mai angekündigte Restaurant Wok on Fire direkt neben dem Eatdoori hat noch nicht eröffnet - noch sind dort Bauarbeiten im Gange. Der genaue Eröffnungstermin sei von der noch ausstehenden Bauabnahme durch die Stadt Stuttgart abhängig und daher noch nicht genau absehbar.

Im Restaurant Wok on Fire (li.) und in den Räumlichkeiten der künftigen Sportsbar Seasons (re.) laufen noch Bauarbeiten. Foto: Scheffel

Wenn das Restaurant dann eröffnet hat, können sich Gäste auf moderne Fusionsküche mit Einflüssen aus Thailand, Vietnam, China und Singapur freuen. Die Macher sind keine Neulinge im Business: In Ludwigsburg betreiben sie bereits mehrere Restaurants, im Milaneo sind sie mit dem Sushi on Fire vertreten. „Am neuen Standort bieten wir einen Mix aus beiden Konzepten an“, erklärt Georg Ninić von Wok und Sushi on Fire.

Neben den namensgebenden Pfannen-Gerichten kommen hier auch Klassiker wie Pad Thai, Thai Red Curry und Pad Kha Prao sowie Sushi auf den Teller. Dass das Restaurant den Zusatz „on Fire“ trägt, kommt nicht von ungefähr – auch warmes Sushi wird angeboten. „Einer unserer Renner ist ,Crispy Lachs’ – das kommt super an. Aber auch Sushi mit Rindfleisch, veganes Sushi und andere Gerichte gibt es.“

Auch Sportenthusiasten müssen sich noch gedulden: Die Eröffnung der geplanten Sportsbar Seasons verzögert sich. Eigentlich hatten die Betreiber pünktlich zur Fußball-WM eröffnen und die Spiele live übertragen wollen. „Das Ganze wird aufgrund der Bauarbeiten nun doch später“, erklärt Mitbetreiber Momo Us, der die Bar gemeinsam mit seinen Geschäftspartnern Murat und Serdar (auch bekannt als Betreiber des Kebaphaus am Feuersee) ins Leben gerufen hat. Es habe unter anderem an generellen Bauarbeiten im Vier-Giebel-Komplex gelegen. „Die WM können wir leider nicht wie geplant mitnehmen, hoffen aber, zum Bundesliga-Start am 28. August endlich eröffnen zu können.“

Die drei Geschäftspartner Serdar, Momo und Murat noch im Februar vor der Baustelle am Vier-Giebel-Komplex: Aufgrund von Bauarbeiten konnten sie ihre geplante Sportsbar noch nicht eröffnen. Foto: Serdar Oguz

Derzeit seien die Bauarbeiten in vollem Gange, die Genehmigung seitens der Stadt für die Terrasse stehe allerdings noch aus. Dennoch zeigt sich der Mitbetreiber zuversichtlich, Ende August eröffnen zu können.

Noch immer Baustelle: kein Public Viewing der WM in der neuen Sportsbar

Wenn es dann soweit ist, können Gäste nicht nur Live-Übertragungen rund um Champions League, Bundesliga, NBA und NFL verfolgen, sondern auch Bier und Cocktails genießen und speisen. Über die Theke gehen dann unter anderem Burger, Chicken Wings, American Pizza und Hotdogs. Neben 150 Sitzplätzen und einer Außenterrasse in Richtung Geißstraße stehen im Restaurant dann mehrere Bildschirme für die Live-Übertragungen bereit. Wer sich selbst betätigen möchte, kann das künftig bei Darts oder Billard tun – wenn die Bauzäune dann mal verschwunden sind.

Neueröffnungen im Vier-Giebel-Bau

Beets & Roots

Eberhardstr. 18, Stuttgart-Mitte, Mo-Fr 11-21, Sa+So. 12-20 Uhr, www.beetsandroots.de

Eatdoori

Eberhardstr. 18-20, Stuttgart-Mitte, Mo+Do 11-22.30, Di-Mi 11.30-22.30, Fr 11.30-23, Sa 12-23, So 12-22 Uhr, www.eatdoori.com