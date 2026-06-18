Bereits im Frühjahr 2026 wurden Restaurants, Bars und Cafés angekündigt, die im Vier-Giebel-Komplex einziehen. Was hat bereits geöffnet und wer lässt auf sich warten? Ein Überblick.
Sportsbar, Café, ein Imbiss für Wraps, Bowls und Salate sowie ein neues indisches und ein asiatisches Restaurant - angesichts der Vielseitigkeit der Gastro-Neulinge, die für den Vier Giebel-Komplex an der Stuttgarter Eberhardstraße angekündigt sind, war die Vorfreude vieler Stuttgarterinnen und Stuttgarter bereits im Frühjahr 2026 groß. Auch die Gastronomen zeigten sich damals großteils zuversichtlich, im Frühjahr beziehungsweise im Frühsommer eröffnen zu können.