Neueröffnung in Stuttgart-West: Speisen wie ein Sultan – neues indisch-singapurisches Restaurant im Ex-Vegalena

Die vegane Küche des Vegalena in Stuttgart-West wird von Spezialitäten aus Indien und Singapur abgelöst. Im Restaurant „Aroma“ kann man Köchen bald auch über die Schulter schauen.
Nachdem das vegane Restaurant Vegalena im Stuttgarter Westen im Sommer geschlossen hat, ist ein neuer Player in die Location in der Augustenstraße eingezogen. Während hier bislang ausschließlich Gerichte auf rein pflanzlicher Basis auf den Tisch kamen, wird es im Westen bald wieder nach Masala, Curry, Koriander und Co. duften.