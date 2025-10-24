Neueröffnung in Stuttgart-West: Speisen wie ein Sultan – neues indisch-singapurisches Restaurant im Ex-Vegalena

Die vegane Küche des Vegalena in Stuttgart-West wird von Spezialitäten aus Indien und Singapur abgelöst. Im Restaurant „Aroma“ kann man Köchen bald auch über die Schulter schauen.

Nachdem das vegane Restaurant Vegalena im Stuttgarter Westen im Sommer geschlossen hat, ist ein neuer Player in die Location in der Augustenstraße eingezogen. Während hier bislang ausschließlich Gerichte auf rein pflanzlicher Basis auf den Tisch kamen, wird es im Westen bald wieder nach Masala, Curry, Koriander und Co. duften.

Das Besondere: Bei der Neuen im Herzen des Westens, dem indisch-singapurischen Restaurant „Aroma“, kommen nun gleich zwei Küchen zusammen.

Die Gastronomen hinter dem Lokal sind keine Neulinge im Business. Erst im Sommer letzten Jahres eröffneten Bansi Hasmukh Thummar und ihr Mann Sandip Sorathiya gemeinsam mit Kisham Kothiya und seiner Frau Monika ihr erstes indisches Restaurant unter gleichem Namen in Immendingen im Kreis Tuttlingen.

Indisches Streetfood in der Showküche live zubereitet

Getragen vom dortigen Erfolg war das Team in den letzten sechs Monaten auf der Suche nach einem zweiten Standbein in Stuttgart. Mit der modern gestalteten 150 Quadratmeterfläche des Ex-Vegalena haben die Gastronomen nun ihre zweite, größere Wirkungsstätte gefunden. „Wir hoffen, hier noch mehr Gäste mit dem indisch-singapurischen Konzept begeistern zu können“, sagt Kisham Kothiya. Denn: „Stuttgart hat, was die Vielfalt der indischen Küche angeht, noch Luft“, finden die beiden Gastronomen.

Die Gastronomen Sandip Sorathiya und Kisham Kothiya im Aroma – Teile der Innenausstattung wurden vom Vegalena übernommen. Foto: Nina Scheffel/StZN

Noch wartet das Team auf seine Gaststättenerlaubnis durch das Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Stuttgart. Sobald das Restaurant eröffnet hat, stehen dann traditionelle Gerichte wie beispielsweise Butter Chicken, Pad Thai, Paneer Markhani, Enter Panang, Vada Pav, Chicken Satay, Tom Khai Gai, Som Tum und Sing Sing auf der Speisekarte.

„Die neue Konzept-Idee hatten unsere Frauen“, erzählen Kisham Kothiya und Sandip Sorathiya. „Wir wollen eine andere Seite der indischen und singapurischen Küche und damit etwas Neues zeigen.“ Um das namensgebende „Aroma“ voll auszuschöpfen, setzen die Gastronomen auf hochwertige Zutaten und selbst hergestellte Produkte wie beispielsweise den Rahmkäse Paneer und das Naan-Brot in verschiedenen Varianten.

Das Besondere: Auch indisches Streetfood wie etwa Pani Puri (knusprige Teigbällchen mit Füllung; beliebter Snack in Nordindien) soll es geben – bei dessen Zubereitung können Gäste in der offenen Showküche live zusehen. „Wie das Streetfood hergestellt wird, sieht man eigentlich nur auf den Straßen in Indien, hier in der Gegend gibt es das kaum“, so Kisham Kothiya.

Ex-Koch des Sultans im Stuttgarter Westen

Und hinter dem Herd steht nicht irgendjemand: Drei Spezialitäten-Köche kümmern sich künftig um das leibliche Wohl der etwa 50 Gäste, die im Lokal Platz finden. „Einer der Köche hat jahrelang für den 2020 verstorbenen Sultan von Oman Quaboos bin Sa’id Al Sa’id als Privatkoch gearbeitet“, erzählt Kothiya. Vor der Eröffnung des Aroma sei der Koch nun noch in Indien und Singapur unterwegs, um neue kulinarische Inspirationen zu sammeln.

Neben dem regulären Restaurant-Betrieb planen die Betreiber auch Veranstaltungen für Firmenkunden, etwa an Weihnachten. Die Räumlichkeiten sollen jedoch auch für private Events mietbar sein.

Wer sich die indischen Spezialitäten lieber zu Hause schmecken lassen möchte, soll künftig auch Speisen im Restaurant abholen oder sich liefern lassen können. Im Sommer ist eine Außenbestuhlung rund um das Restaurant geplant.

Eröffnung für November geplant

Bis zur Eröffnung müssen sich Fans der indischen und südostasiatischen Küche sowie das Team des Aroma jedoch noch gedulden – bis die Genehmigung für die Gaststätte durch ist, bleibt die Küche noch kalt. „Es dauert leider noch, wir hoffen aber, Mitte November eröffnen zu können“, so die Gastronomen. Dann ist auch eine offizielle Eröffnungsfeier geplant.

Aroma – Bar-Restaurant-Events Augustenstr. 88, Stuttgart-West, sobald eröffnet: Mo-Do 11.30-14.30+17.30-22.30 Uhr, Fr 11.30-14.30+17.30-23 Uhr, Sa+So 12-23 Uhr >>>