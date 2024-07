1 Ute Ackermann in ihrem Lädle am Kachelofen, einem modernen Tante-Emma-Laden, der offen für weitere Ideen ist. Foto: Werner Kuhnle

Das Lädle am Kachelofen ist ein moderner Tante-Emma-Laden. Dort geht es um mehr als die Dinge des täglichen Bedarfs.











Link kopiert



Allein der Name ist irgendwie schon putzig: Lädle am Kachelofen. Was nun nicht heißt, dass da ein winziger Laden neben einem realen Kachelofen steht. Klein ist er schon, der Laden. Doch der Kachelofen ist eben der Name der Gaststätte nebenan. Und mit der hat das neue Lädle durchaus auch etwas zu tun.