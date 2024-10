Neueröffnung in Ludwigsburg: Stadt hielt Private Spa für Swingerclub

6 Mustafa Abonozer hat sein Hobby zur Geschäftsidee gemacht. Foto: Simon Granville

Mustafa Abonozer erfüllt sich einen Traum: Er betreibt das erste völlig digitalisierte und kontaktlose Spa im Landkreis Ludwigsburg. Zwischenzeitlich stand das Projekt aber auf der Kippe, denn die Genehmigungsbehörde hatte einen anrüchigen Verdacht.











Link kopiert



Wer zum neuen Spa 104 will, muss sich erst durch ein trist gefliestes Treppenhaus in den zweiten Stock kämpfen. Dort öffnet sich dann aber eine ganz andere Welt. Die Wellness-Oase mitten im Gewerbegebiet im Ludwigsburger Westen ist in warmes Licht getaucht, die Buddha-Statuen und die Dschungel-Tapete erinnern an eine Rucksacktour durch Thailand. Die Champagner-Flaschen stehen schon kalt, die letzten Handwerkerarbeiten laufen – Betreiber Mustafa Abonozer kann es kaum erwarten, kommende Woche ist Eröffnung.