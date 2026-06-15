Neueröffnung in Ludwigsburg: Mama’s Café bringt Frühstück, Brunch und Wohlfühlatmosphäre ins Jägerhofquartier

Mit Mama’s Café hat das Jägerhofquartier seinen lang erwarteten Treffpunkt bekommen. Das neue Café setzt auf gesunde Gerichte und eine Atmosphäre zum Wohlfühlen.

Vom Frühstück bis zum Nachmittag, ein wöchentlich wechselnder Mittagstisch und hausgemachte Kuchen: Mit Mama’s Café hat im Ludwigsburger Jägerhofquartier ein neues Café eröffnet, das sich bewusst als Treffpunkt für den Alltag versteht. Hinter dem Konzept stehen die Cousins Hüseyin Wahab (24) und Mehdi Mohammed (23), die sich nach ihrem Studium für den Schritt in die Selbstständigkeit entschieden haben.

„Unser Hauptfokus liegt auf dem Morgen und Mittag“, sagt Mohammed. Entsprechend dreht sich das Angebot vor allem um Frühstück und Brunch. Auf der Karte stehen Stullen, Pancakes, Smoothie Bowls, Porridge und verschiedene Eierspeisen ebenso wie Eggdrop-Sandwiches. Dazu kommen zahlreiche Kaffeespezialitäten aus der Siebträgermaschine. Ergänzt wird das Angebot durch vegetarische, vegane und glutenfreie Speisen. „Alle unsere Pancakes sind vegan und es gibt immer eine glutenfreie Variante“, so Wahab.

Wöchentlich wechselnder Mittagstisch

Wer mittags vorbeikommt, findet zwischen 12 und 15 Uhr einen wöchentlich wechselnden Mittagstisch. Die Gerichte orientieren sich laut Mohammed an saisonalen und regionalen Zutaten und werden jede Woche neu zusammengestellt. „Da kann sich unser Koch selbst überlegen, was er kochen möchte“, berichtet Wahab. Auch das Kuchenangebot wechselt regelmäßig. Nach 15 Uhr stehen hausgemachte Kuchen, Mocktails und Kaffeespezialitäten im Mittelpunkt.

Für Wahab und Mohammed war bei der Eröffnung ihres Cafés nicht nur das kulinarische Angebot wichtig. Sie wollten einen Ort schaffen, an dem sich die Gäste wohlfühlen. „Die Leute sollen sich umarmt fühlen, wenn sie hier reinkommen“, sagt Wahab. Knapp ein Jahr lang arbeiteten die beiden daran, aus dem Rohbau einen einladenden Gastraum zu machen. Dunkelgrüne und senfgelbe Farbtöne, zahlreiche Pflanzen und eine warme Gestaltung prägen das Erscheinungsbild des Cafés.

Besonderen Wert legen die Betreiber auf ein familienfreundliches Konzept. Alkohol wird bewusst nicht ausgeschenkt. Stattdessen setzt das Team auf kreative Alternativen wie einen alkoholfreien Aperol Spritz.

Eröffnung des Cafés wurde lange erwartet

Die Resonanz aus dem Quartier sei bereits in den ersten Tagen sehr positiv gewesen. „Die Bewohner des Jägerhofquartiers freuen sich, dass wir jetzt da sind. Viele haben schon Jahre auf die Eröffnung gewartet“, sagt Mohammed. Tatsächlich war die Vorfreude groß. Sowohl Anwohner als auch Mitarbeitende der Wohnungsbau Ludwigsburg und Interessierte aus der Stadt hatten im Vorfeld immer wieder nach dem Eröffnungstermin gefragt.

Für die Wohnungsbau Ludwigsburg ist das Café ein wichtiger Bestandteil des Quartierskonzepts. Bereits bei der Entwicklung des Jägerhofquartiers war ein Café als Ort der Begegnung vorgesehen. „Mit Mama’s Café entsteht ein Ort, der das Quartiersleben im Alltag bereichert und Menschen zusammenbringt“, betonte WBL-Geschäftsführer Andreas Veit bei der Eröffnung.

Das Jägerhofquartier entstand auf dem Gelände der ehemaligen Jägerhofkaserne und steht für modernes, nachhaltiges Wohnen in urbaner Lage. Zum Quartier gehören 161 Wohnungen, die Kita Jägilino, das Nachbarnetz Ludwigsburg sowie der Unternehmenssitz der WBL. Herzstück ist der begrünte und autofreie Innenhof, der als gemeinschaftlicher Aufenthalts- und Begegnungsraum dient. Mit Mama’s Café wird dieser Gedanke nun um einen weiteren Baustein ergänzt: einen Ort, der das Quartier belebt und Menschen bei Frühstück, Mittagessen oder Kaffee zusammenbringt.