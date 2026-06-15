Neueröffnung in Ludwigsburg: Mama’s Café bringt Frühstück, Brunch und Wohlfühlatmosphäre ins Jägerhofquartier

Mit Mama’s Café hat das Jägerhofquartier seinen lang erwarteten Treffpunkt bekommen. Das neue Café setzt auf gesunde Gerichte und eine Atmosphäre zum Wohlfühlen.
Vom Frühstück bis zum Nachmittag, ein wöchentlich wechselnder Mittagstisch und hausgemachte Kuchen: Mit Mama’s Café hat im Ludwigsburger Jägerhofquartier ein neues Café eröffnet, das sich bewusst als Treffpunkt für den Alltag versteht. Hinter dem Konzept stehen die Cousins Hüseyin Wahab (24) und Mehdi Mohammed (23), die sich nach ihrem Studium für den Schritt in die Selbstständigkeit entschieden haben.