Neueröffnung in Ludwigsburg: „Alte Rösterei“ soll das Ludwigsburger Nachtleben wieder in Schwung bringen

Noch laufen die letzten Arbeiten vor dem großen Eröffnungswochenende Anfang Oktober. Der neue Club soll alle ansprechen – nicht nur die Tanzlustigen.
Noch ist der Ort eine Baustelle. Werkzeugkoffer stehen auf dem Boden, Leitern lehnen an der Wand, Arbeiter huschen mit Laptops in der Hand durch die Räume. Doch schon jetzt ist der Flair spürbar, den die Location bald vermitteln soll. Im Gebäude der alten Kaffeerösterei auf dem Franck-Areal laufen gerade die finalen Vorbereitungen für die Eröffnung eines Clubs, der das am Boden liegende Nachtleben in Ludwigsburg wiederbeleben soll.