Ein ehemaliger Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft eröffnet in Kornwestheim sein eigenes Restaurant. Dabei hatte er eigentlich nie vor, Koch zu werden.
Von außen deutet derzeit noch wenig darauf hin, dass in der Stammheimer Straße in Kornwestheim gerade etwas Besonderes am Entstehen ist. Über der Eingangstür ist bereits ein Schild mit der Aufschrift „Restaurant Chez Cuisto“ angebracht, dazu hängt ein unscheinbarer Zettel im Kasten neben der Tür. Auf der Fassade ist aber immer noch der Schriftzug des Vorgänger-Restaurants angebracht, das mittlerweile seit über einem Jahr geschlossen ist.