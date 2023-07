7 Der hohe Kletterturm, der sich über zwei Geschosse erstreckt, bleibt erhalten. Foto: /Jürgen Bach

Rund eineinhalb Jahre lief die herausfordernde Suche nach einem Nachmieter für die Indoor-Erlebnishalle in Kornwestheim. In zentrale Lage und auf rund 2000 Quadratmetern soll dort noch in diesem Jahr ein besonderes Fitnessstudio entstehen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kahle Wände statt bunter Bilder, Stille statt Kinderrufen: Nur wenig erinnert derzeit im ersten und zweiten Stockwerk des Wette-Centers noch daran, dass dort eine Indoor-Erlebniswelt für Familien beheimatet war. Die meisten Attraktionen und Spiele sind abgebaut. Ein halbes Jahr ist es her, dass die Ravensburger Kinderwelt ihren Betrieb in Kornwestheim eingestellt hat. In diesem Monat läuft der Mietvertrag mit der Stadt endgültig aus, die Übergabe steht an. Wie geht es dann mit der etwa 2000 Quadratmeter großen Fläche weiter?