1 In der neuen Filiale in Fellbach gibt es nicht nur Döner. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Die Drehspieß-Kette „Haus des Döners“ eröffnet am Donnerstag eine Filiale im Industriepark an der Höhenstraße. Für Rummel ist gesorgt – dank Sonderpreisen zum Auftakt.











Nach Pforzheim und Heilbronn streckt die Drehspieß-Kette „Haus des Döners“ ihre Fühler auch in die Region Stuttgart aus. Im Januar wurde in der Esslinger Pliensaustraße eine Filiale des Franchise-Unternehmens eröffnet, am Donnerstag geht in Fellbach ein weiterer Standort an den Start.