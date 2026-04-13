In Esslingen hat eine neue Fahrradwerkstatt eröffnet. Das Konzept setzt auf Nachhaltigkeit und will zeigen, dass Werkstatt auch anders geht. Was der Inhaber für Besonderheiten plant.
In der Esslinger Innenstadt gibt es eine neue Anradelstelle: die Fahrradwerkstatt „Cycle Service“. Es ist der dritte Standort für den Inhaber Simon Schwenk. Seit April wird in der Werkstatt repariert, gewartet und inspiziert. Der Fokus liegt auf professionellem Service. Egal, wo das Rad gekauft wurde. Welche Pläne er für Esslingen noch hat.