In Esslingen hat eine neue Fahrradwerkstatt eröffnet. Das Konzept setzt auf Nachhaltigkeit und will zeigen, dass Werkstatt auch anders geht. Was der Inhaber für Besonderheiten plant.

In der Esslinger Innenstadt gibt es eine neue Anradelstelle: die Fahrradwerkstatt „Cycle Service“. Es ist der dritte Standort für den Inhaber Simon Schwenk. Seit April wird in der Werkstatt repariert, gewartet und inspiziert. Der Fokus liegt auf professionellem Service. Egal, wo das Rad gekauft wurde. Welche Pläne er für Esslingen noch hat.

Der Standort in der Esslinger Innenstadt am Roßmarkt war von Simon Schwenk bewusst gewählt: „Esslingen ist eine der beliebtesten Radsportstädte, die es in der Umgebung gibt. Auch was das Radwegnetz angeht“, erklärt der 39-Jährige. Die zentrale Lage des Handwerkbetriebs in Esslingen erleichtere Kunden die Anfahrt. Dafür sei die Innenstadt ideal. Selten würden Fahrradfahrer mit dem Auto zu einer Fahrradwerkstatt anreisen.

Zum Fahrrad kam der gebürtige Hochwanger früh: Mit 13 fuhr er Mountainbike-Rennen und war im Radsportverein aktiv. „Ich habe viel Zeit und Energie investiert und viel gelernt. Radsport ist auch ein zeitaufwändiges Thema“, erzählt er. „Ich hatte aber nie Ambitionen für einen Tour de France-Sieg“, sagt er lachend. Er selbst besitzt ein Rennrad, ein Gravelbike und ein 45-jähriges Jungherz-Stadtrad.

Über Ausbildungen, ein Studium und verschiedene Jobs auch in der Fahrradbranche kam Schwenk beruflich zum Fahrrad. 2024 eröffnete er seine erste Werkstatt in Kirchheim, später eine weitere in Nürtingen.

Transparenz statt Überraschungen in der Fahrradwerkstatt

Was unterscheidet Cycle Service von anderen Werkstätten? „Unser Ansatz ist simpel: Service, Wartung und Inspektion gibt es für alle Marken. Egal, wo das Fahrrad gekauft wurde“, erklärt Schwenk. Das Ziel: Nachhaltigkeit durch kontinuierlichen Service. „Wir sind dafür, die Räder so lange wie möglich zu erhalten.“ Updates erhalten Kunden per SMS, Mail oder Telefon. „Wir wollen auch erklären, warum Verschleißteile getauscht werden, warum welcher Service nötig ist“, so Schwenk. Kosten und Dauer werden vorab geklärt, bei zusätzlichem Bedarf gibt es ein Update.

Technikaffine buchen online: Vom Basis-Paket für 96 Euro bis zum VIP-Service mit Hol- und Bringdienst für 329 Euro – inklusive Rabatt auf Ersatzteile. „Wir schließen aber keine anderen Leistungen aus. Wenn man nur einen Platten repariert haben möchte, dann geht das natürlich auch“, betont Schwenk.

Die Werkstatt ist modern gestaltet. Foto: Simon Schwenk

Ab dem Standard-Paket wird jedes Rad zunächst von Hand gewaschen. „Das ist besonders wichtig, weil ein sauberes Rad besser analysiert werden kann.“ Alle Leistungen werden fotografisch dokumentiert, um den Zustand zu verfolgen. Schwenk empfiehlt einen großen Service jährlich.

Der Innenstadtstandort sei auch für Laufkundschaft offen, „die mal geschwind etwas brauchen“, sagt Schwenk.

Neue Pläne für Esslingen: Gemeinsam statt einsam

Neben der Werkstatt organisiert Schwenk einen Cycling Club. Viele Radfahrende seien in ihrer Freizeit allein unterwegs. Im Club fahre man gemeinsam, je nach Fitnesslevel mit passender Geschwindigkeit. „Community hat einen großen Mehrwert“, sagt Schwenk. „Egal wer neben einem fährt, man hat immer ein gemeinsames Thema.“ Auch für Esslingen plant er erste gemeinsame Runden. Außerdem soll ein „Quick Fix Club“ kommen. Ein Workshop, um Laien die Basics über Fahrradreparaturen an die Hand zu geben. „Wir wollen unser Wissen für den Alltag teilen.“

Alle Events werden auf der Webseite und auf Social Media angekündigt. Seit der Eröffnung sei die Resonanz der Esslinger auf die Werkstatt sehr positiv. Schwenks Wunsch für Esslingen: zufriedene Kunden.

Fahrradwerkstatt „Cycle Service“

Die Werkstatt in der Esslinger Innenstadt bietet seit dem 04.04. Wartungen, Reparaturen und Inspektionen für Fahrräder an. Am 26.04. findet eine Eröffnungsfeier im Rahmen des Esslinger Frühlings statt. Alle Informationen über die Events gibt es auf der Webseite der Werkstatt (www.cycleservice.store) oder über die Social-Media-Kanäle.

Öffnungszeiten

Montag-Freitag 9-12.30 Uhr und 14-18 Uhr