Neueröffnung in Bietigheim: „Brücke nach Vietnam“ – neues Restaurant mit besonderer Note

Südostasiatische Küche und Kultur verspricht das neue Restaurant „Nam An“ in Bietigheims Altstadt (Kreis Ludwigsburg). Warum der Betreiber mit mehr als Geschmack überzeugen will.
Flugreisen in ferne Länder sind aktuell schwierig, wer aber zumindest schon mal auf den Geschmack kommen möchte, taucht kulinarisch zumindest in andere Erdteile ein. Eine weitere Möglichkeit dazu bietet sich seit Ende Januar in Bietigheims Altstadt. Unweit des Marktplatzes hat in der Schieringerstraße das „Nam An“ eröffnet.