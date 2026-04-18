Neueröffnung in Bad Cannstatt: „Smash It!“ – Neuer Burgerladen zieht Besucher in Scharen an

Die frisch gewolften Burger von Smash It! wurden in der Food-Truck-Welt schnell zur Legende. Jetzt hat Delil Evsin sein erstes Restaurant am Cannstatter Wilhelmsplatz eröffnet.

Irgendwie war das natürlich durchaus ein Siegeszug mit Ansage: Unter Burger-Fans hat sich längst herumgesprochen, dass Delil Evsin endlich seinen ersten eigenen Burgerladen eröffnet. Seine Smash-Burger-Kreationen haben sich in der Streetfood-Welt längst mythischen Status erarbeitet. Auch nach Ansicht strenger Burgerpuristen gibt es nach seinen Burgern einfach nicht mehr viel Luft nach oben.

Es verwundert also kein bisschen, dass sich schon über eine Stunde vor Eröffnung am Samstagmittag eine lange Schlange vor seinem ersten Restaurant am Wilhelmsplatz in Bad Cannstatt gebildet hat. Diese Stadt, so scheint es, bekommt von Burgern einfach nicht genug. Wie Delil Evsin auch. Schon 2019 verfällt der Foodie auf seinen gastronomischen Reisen durch die USA dieser besonderen Burgervariante, bei der das Fleisch dünner und dadurch knuspriger gebraten wird. Große Hitze lässt das Fleisch karamellisieren – wie bei einem guten Steak. Im Mund ist das eine regelrechte Aromenexplosion.

Seit April 2024 sorgt Evsins Foodtruck für Aufsehen. Wo immer der schwarze Truck mit dem auffälligen orangen Logo auftaucht, läuft Burgerfans das Mund zusammen. Zwei Jahre später hat sich der Quereinsteiger mit seinem ersten Restaurant niedergelassen. Die Schlange scheint zu suggerieren, dass der Wihlemsplatz in Cannstatt die perfekte Location für seine drei Burgervarianten ist – Classic, Chili und Deluxe. Fritten und Krautsalat runden das Angebot ab. Kein Schnickschnack, dafür voller Fokus auf die Kernkompetenz.

Delil Evsin verfeinerte seine ureigene Smash-Rezeptur

Die hatte lang Zeit zum Reifen: In den vergangenen Food-Truck-Monaten verfeinerte Delil Evsin einerseits seine ureigene Smash-Rezeptur, andererseits perfektionierte er effizientes Arbeiten auf engstem Raum. „Deswegen sind wir dem Ansturm bestens gewappnet“, sagt er. „Wir wissen, wie wir hohe Qualität und hohen Output unter einem Hut bekommen.“ Evsin achtet auf seine Zutaten, gibt eine Menge Geld für gutes Fleisch aus, importiert seine Burgerbrötchen direkt aus den USA. Ein Smashburger hat nun mal nicht allzu viele Zutaten, da überlässt er nichts dem Zufall.

Delil Evsin hat am Samstag in Bad Cannstatt seinen ersten Burgerladen eröffnet. Foto: StZN

Schmeckt man das? Eindeutig. Das Fleisch ist frisch, innen saftig und außen knusprig, die geschmelzten Zwiebeln würden jede Weinstube neidisch machen, das Brötchen ist genau richtig knatschig. „Unsere Burger sind das Ergebnis endloser Stunden des Verfeinerns und Perfektionierens“, sagt er sichtlich zufrieden. „Ich fand immer, dass wir in Deutschland der internationalen Burgerszene hinterherhinken. Da wollte ich gegensteuern.“

Zum Start von Evsins Burgerladen bildet sich schnell eine Schlange

Dass ein Quereinsteiger jetzt die lokale Burgerszene erobert, ist natürlich keine Kleinigkeit. Doch Evsin weiß, was er kann. „Ein eigener Laden war schon immer mein Traum“, sagt er eine knappe Stunde vor der offiziellen Eröffnung. Man sieht ihm den Stress der letzten Tage an, aber auch die Freude über den eigenen Laden. „Ich kann das alles noch gar nicht realisieren.“ Während die Schlange draußen immer länger wird, lässt er die Reise bis an diesen Punkt Revue passieren. „Von Anfang an hatte ich dieses Ziel klar vor Augen. Wir haben eine sehr genaue Roadmap über unseren Weg aufgestellt.“ Er lächelt. „Und wir haben unser ersten Etappenziel sogar früher erreicht als geplant.“

Etappenziel, das klingt natürlich nach großen Plänen. Doch zunächst bekommt dieser erste Laden natürlich seine ganze Aufmerksamkeit. Das CI-typische Schwarz findet sich auch im Restaurant, kombiniert mit puristischem Chrom und einem minimalistischen, schick von hinten beleuchteten Menü über der Theke, wie man es aus dem Mutterland der Burger kennt. Als um 14 Uhr am Samstag der Grill angeworfen wird, ist für einen Moment sogar der ebenfalls frisch eröffnete Cannstatter Wasen ums Eck ganz egal. Immer wieder erstaunlich, was ein Stück gebratenes Fleisch zwischen zwei Brötchenhälften ausrichten kann.