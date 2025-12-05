Neueröffnung: „Filmriss“ gehört in Ludwigsburg nun zum Programm – dank einer neuen Bar

In einer neuen Bar in der Seestraße dreht sich alles um Filme. Auch ohne Vorerfahrung glaubt Inhaber Mohammed Aslan, dass er sich in der Barszene etablieren kann.
Wo früher die Ludwigsburger Kultkneipe „Rauchfang“ untergebracht war, dreht sich seit Kurzem alles um das Thema Filme. An der Wand hängen Plakate von aktuellen Kinoschlagern, im Flur ist die Decke der Hogwarts-Schule aus Harry Potter nachempfunden. Mit der Bar „Filmriss“ hat sich Mohammed Aslan einen Traum erfüllt. Am Montag war die offizielle Eröffnung.