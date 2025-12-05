Neueröffnung: „Filmriss“ gehört in Ludwigsburg nun zum Programm – dank einer neuen Bar

In einer neuen Bar in der Seestraße dreht sich alles um Filme. Auch ohne Vorerfahrung glaubt Inhaber Mohammed Aslan, dass er sich in der Barszene etablieren kann.

Wo früher die Ludwigsburger Kultkneipe „Rauchfang“ untergebracht war, dreht sich seit Kurzem alles um das Thema Filme. An der Wand hängen Plakate von aktuellen Kinoschlagern, im Flur ist die Decke der Hogwarts-Schule aus Harry Potter nachempfunden. Mit der Bar „Filmriss“ hat sich Mohammed Aslan einen Traum erfüllt. Am Montag war die offizielle Eröffnung.

Zusammen mit seiner Frau Tamara betreibt Aslan das Lokal in der Seestraße. Eigentlich arbeitet er als Produktionsarbeiter in der Autoindustrie. Erfahrung in der Gastronomie hat er keine – und doch schließt sich mit dem Filmriss für ihn ein Kreis.

Vom Schauspieler zum Barbetreiber

Mit 13 Jahren hatte Aslan seine erste Hauptrolle beim Kurz-Spielfilm „Halbe Portionen“, der von der Filmakademie Baden-Württemberg mit Sitz in Ludwigsburg produziert wurde. „Ich habe Filme immer geliebt und hatte auch Talent für das Schauspiel. Aber ich habe mir damals gedacht, dass mir das nicht das große Geld einbringt.“ Also ging Aslan stattdessen in die Autoindustrie, wo er seit sieben Jahren einen Vollzeitjob hat.

Doch auf Dauer war ihm das zu wenig. An einem Sonntagnachmittag Ende September lief Aslan durch die Seestraße in Ludwigsburg, als er das leerstehende Gebäude der ehemaligen „Rauchfang“-Bar entdeckte. Als er durch das Fenster in die verlassenen Räume schaute, kam ihm der Gedanke, selbst eine Bar zu eröffnen. Schon in diesem Moment hatte er eine genaue Vorstellung davon, wie die aussehen sollte – und dass sie Filme als Thema haben sollte.

Glühwein und gratis Popcorn

Rund zweieinhalb Monate später ist die Bar größtenteils eingerichtet, ein paar Details fehlen noch. Die Getränkekarte ist derzeit noch ein Provisorium. Fest steht, dass es sowohl alkoholische Getränke wie auch Softdrinks und Kaffee geben wird. Dazu kommen saisonal angepasste Getränke: Derzeit wirbt Aslan schon auf der Straße mit seinem Glühwein. Für seine Gäste steht dazu gratis eine Popcornmaschine bereit.

Besonders stolz sind Mohammed Aslan und seine Frau auf den Barbereich. Nicht fehlen darf dabei ein „Pulp Fiction“-Plakat. Foto: Julian Meier

Aslan ist seit vier Jahren mit seiner Frau verheiratet. Beide sind nun 30 Jahre alt und haben noch keine Kinder. „Wir haben uns gedacht: Wenn nicht jetzt, wann dann? Wir sind im perfekten Alter, um das zu machen“, sagt Aslan. Für ihn sei die Bar „eine Herzensangelegenheit“.

Verschiedene Events sind geplant

﻿Am Montagabend war die offizielle Eröffnungsfeier. „Wir hatten einen guten Start. Genau so soll es auch laufen“, meint Aslan. Die Bar soll zukünftig auch Studenten die Möglichkeit bieten, sich neben dem Studium ein wenig Geld zu verdienen. Aslan wird hingegen weiterhin seinem Vollzeitjob nachgehen. Derzeit helfen Verwandte im Barbetrieb mit.

Geplant sind auch verschiedene Events. An diesem Samstag etwa legt ab 22 Uhr ein DJ auf. Es soll aber auch Karaoke- und Filmabende geben. „Wir sind kein Club, wir sind eine Bar. Es soll einfach ein chilliger, gemütlicher Ort werden“, sagt Aslan. Große Gewinne verspricht er sich nicht. Viel wichtiger sei für ihn, dass die Bar läuft.

„Wir haben hier in Ludwigsburg eine starke Barkultur. Da wollen wir uns etablieren“, sagt Aslan. Dass das gelingen wird, daran hat er keine Zweifel: „Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass wir das schaffen. Es gibt keine andere Option.“