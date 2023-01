1 Das Celebre ist in der Innenstadt Sindelfingens eingezogen. Angeboten werden italienische Spezialitäten. Foto: Celebre Group

Die Sindelfinger Innenstadt ist um einen gastronomisches Angebot reicher. In der Oberen Vorstadt ist mit dem „Celebre“ ein Café und Feinkostgeschäft mit italienischen Spezialitäten eingezogen.















In der Unteren Vorstadt 4 liegt jetzt ein kleines Stück Italien, oder besser Sizilien? Das ist die Heimat der Familien der drei Geschäftsführer der Celebre Group. Zusammen mit ihrem Franchise-Partner Dersim Mutlu haben sie in der Sindelfinger Stadtmitte ein weiteres Café mit italienischer Café- und Barkultur eröffnet.

Den klingenden Namen Celebre haben alle sogenannten Concept Stores von einem der drei Geschäftsführer der Unternehmensgruppe, nämlich von Corrado Celebre. Die beiden anderen sind der Sindelfinger Daniele Buscemi und Nando Benincasa. Mit einer starken Marke im Rücken, so die Wirtschaftsförderung Sindelfingen in einer Pressemitteilung, will Dersim Mutlu die Sindelfinger Innenstadt mit „Dolce Vita“ bereichern. Für das neue Café wurde ein Teil der Fläche des Friseursalons Vince Haircompany im Gebäude reduziert. Im Innenraum gibt es rund 20 Sitzplätze, im Sommer kommen rund 30 weitere auf der Außenterrasse hinzu. Für italienisches Bar-Feeling erwarten die Gäste Spezialitäten bei Kaffeevariationen, Limonaden, Säften oder Prosecchi und dazu eine große Auswahl an süßem Gebäck und herzhaften Snacks: Dolce und Dolcette, Panini und Pizzette.

Wirtschaftsförderung begrüßt Neueröffnung

Wirtschaftsförderer Felix Rapp: „Die Eröffnung des Geschäfts ist ein willkommener Beitrag zur Vergrößerung der Vielfalt der Sindelfinger Gastronomie. Ein Konzept nach dem Beispiel des Celebre, in dem man ungezwungen einen Kaffee trinken, italienische Spezialitäten genießen und einkaufen, Menschen treffen und kommunizieren kann, hat noch gefehlt. Das neue Café ist ein Gewinn für die Innenstadt. In direkter Nachbarschaft zu Handel und Gewerbe passt das Celebre sehr gut in unseren Rahmenplan ‚Zentrale Altstadt‘, der eine stärkere Durchmischung der Nutzungen der Altstadt fördert.“

Unter der Eigenmarke Celebre wird in allen Concept Stores auch italienische Feinkost für die Zubereitung zu Hause angeboten. Alle Produkte folgen dem Konzept „Von der Saat in den Laden“ mit direkten Beziehungen zu den Erzeugern. Jedes Produkt soll seine eigene Geschichte von Qualität und handwerklichem Können erzählen. So kommt etwa der Kaffee aus eigener Produktion von befreundeten Bauern und auserlesenen Genossenschaften der Dominikanischen Republik, der Urweizen aus direktem und fairem Handel von ausgewählten Bauern Siziliens.