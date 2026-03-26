Nach zwei gescheiterten Versuchen hat in der Kirchstraße wieder ein Restaurant eröffnet. Mit gesundem Essen und Unterhaltung soll das Schicksal der Vorgänger vermieden werden.

Für drei Tage war der Döner in Ludwigsburg wieder günstig: Im neueröffneten Restaurant „Lokanta“ in der Kirchstraße gab es von Sonntag bis Dienstag eine Ein-Euro-Aktion. Insgesamt 5000 Döner gingen innerhalb dieser drei Tage weg. Am verkaufsoffenen Sonntag waren es allein 350 Kilogramm; die Schlange war bis zu 80 Meter lang. Recht viel besser hätte der Start für das Lokanta nicht laufen können.

„Am Sonntag war es rammelvoll“, sagt Erkan Karakaplan, der Mitglied der Geschäftsführung ist. Die Ein-Euro-Aktion sollte dazu dienen, den Namen des neuen Restaurants bekannt zu machen. Das dürfte gelungen sein. Und es sind noch weitere Aktionen geplant, um das Lokanta in Ludwigsburg langfristig zu etablieren.

Essen und Unterhaltung als Konzept

Die Vorgeschichte der Gaststätte in der Kirchstraße 3 ist schließlich nicht besonders erfolgversprechend: Sowohl das „Boné To“ als auch das „Vera“ hielten sich dort nicht besonders lange. Karakaplan hatte im „Boné To“ drei Monate lang mitgearbeitet. „Da hat viel gefehlt. Jetzt versuchen wir es mit einem anderen Konzept“, sagt er.

Dazu gehört, dass das Team des Lokanta auf ein vielfältiges Angebot setzt, das nicht nur aus Essen besteht. Eine Mischung aus Restaurant, Straßenverkauf, Musik und Veranstaltungen soll das Rezept zum Erfolg sein. „Wir versuchen, die Sache jetzt richtig anzupacken“, sagt Karakaplan.

Jeden Sonntag gibt es türkischen Brunch

Beim Straßenverkauf gibt es ganz klassisch Döner, Lahmacun und Pide. Besonderen Wert legt Karakaplan darauf, dass alle Zutaten selbst zubereitet sind und auch keine Zusätze oder Geschmacksverstärker im Döner landen. Man wolle sich von den Konkurrenten durch „gesundes Essen“ abheben. Der Preis für einen Döner Kebap soll in der Anfangszeit unter dem Durchschnitt in Ludwigsburg liegen und neun Euro betragen. Damit verdiene man „ein bisschen weniger“, aber es würde trotzdem noch ausreichen.

Der Raum im Erdgeschoss bietet Platz für 100 Personen. Dazu kommt ein Raum im ersten Stock mit Platz für weitere 60 Personen. Foto: Julian Meier

Im Restaurant gibt es „original anatolische Gerichte“, erklärt Karakaplan. So, wie es auch in anatolischen Dörfern angeboten wird und „kein Mischmasch“ mit anderen Küchen. Am Sonntag wird dazu von 9 bis 16 Uhr ein türkischer Brunch mit einem 15 Meter langen Buffet angeboten. Der erste Brunch bei der Eröffnung sei vollständig ausgebucht gewesen, sagt Karakaplan. „Das kam bei den Leuten sehr gut an.“

Musik und Stand-Up-Auftritte

Die beiden Räume im Erdgeschoss und ersten Stock bieten Platz für insgesamt rund 160 Menschen. Die Einrichtung soll eine „anatolische Atmosphäre“ vermitteln. Es gibt eine Kinderspielecke, in der Musikecke soll akustische Musik gespielt werden, um die Leute während des Essens zu unterhalten. Unterhaltung soll überhaupt einen großen Stellenwert einnehmen: Jeden Freitag wird es griechische Musik, jeden Samstag türkische Musik geben. Die Künstler sollen dabei vorwiegend aus der Region kommen.

Wenn am 18. April in Ludwigsburg wieder Live-Nacht ist, wird sich auch das Lokanta daran beteiligen. Dann soll im Erdgeschoss eine deutsche Band und im ersten Stock eine türkische Band auftreten. Perspektivisch soll das Veranstaltungsangebot um Stand-up-Auftritte erweitert werden. Selbst für Hochzeitsessen soll das Restaurant zur Verfügung stehen.

Mit dem Unterhaltungsangebot soll eine Marktlücke geschlossen werden. „In Ludwigsburg ist sehr wenig los, vor allem unter der Woche“, sagt Karakaplan. Ob das reicht, um langfristig bestehen zu können? „Die Lage ist sehr schlecht, mit Krieg, hohen Benzinpreisen und vielen anderen Dingen. Das wird sich mit Sicherheit auswirken.“ Doch Karakaplan ist zuversichtlich, dass mit dem Angebot für alle gesellschaftlichen Klassen das Schicksal der Vorgänger vermieden werden kann.