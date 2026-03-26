Nach zwei gescheiterten Versuchen hat in der Kirchstraße wieder ein Restaurant eröffnet. Mit gesundem Essen und Unterhaltung soll das Schicksal der Vorgänger vermieden werden.
Für drei Tage war der Döner in Ludwigsburg wieder günstig: Im neueröffneten Restaurant „Lokanta“ in der Kirchstraße gab es von Sonntag bis Dienstag eine Ein-Euro-Aktion. Insgesamt 5000 Döner gingen innerhalb dieser drei Tage weg. Am verkaufsoffenen Sonntag waren es allein 350 Kilogramm; die Schlange war bis zu 80 Meter lang. Recht viel besser hätte der Start für das Lokanta nicht laufen können.