Einkaufserlebnis der Extraklasse: Der neue Edeka Markt hat hart daran gearbeitet, einen Ort zu schaffen, an dem Einkaufen aufregend und angenehm ist. Die neue Filiale in Zuffenhausen erstrahlt in neuem Glanz und wartet darauf, von zahlreichen Kunden entdeckt zu werden.

„Bei unserem Neubau haben wir besonderen Wert auf das Thema Energieeffizienz und eine übersichtliche Gestaltung des Marktes gelegt. Unsere Kunden können sich auf ein angenehmes Einkaufserlebnis freuen“, erklärt Harald Simonis. Durch moderne Technik wie eine CO2-Kälteanlage, LED-Beleuchtung sowie Kühlregale mit Glastüren wird im neuen Markt künftig viel Energie eingespart. Breite Gänge und überschaubare Regale ermöglichen einen barrierefreien Einkauf.

Großzügige Frischetheken mit kompetenter Beratung

Nach rund zwei Jahren Bauzeit eröffnet Edeka-Kaufmann Harald Simonis am Donnerstag, den 21. September, seinen neuen Edeka-Markt in der Ludwigsburger Straße 109 in Zuffenhausen.

Lesen Sie auch

Der neue Markt in Zuffenhausen verfügt über rund 1.050 Quadratmeter Verkaufsfläche und ist der zweite Markt des Kaufmanns. Zusammen mit Marktleiter Maik Drechsler und rund 35 Mitarbeitenden können sie dort alle klassischen Stärken des Edeka-Vollsortiments entfalten: angefangen bei der großen Auswahl frischer Lebensmittel über beliebte Edeka-Eigenmarken, bekannte Marken und Artikel auf Discountpreisniveau bis hin zu kompetenter Beratung an den modernen Frischetheken für Fleisch, Wurst, Käse und Fisch.

„Rund 15.000 Artikel bieten wir unseren Kunden hier in der Ludwigsburger Straße an. Darunter eine Vielzahl an regionalen Erzeugnissen von Lieferanten aus der Umgebung“, so Harald Simonis. Neben dem umfangreichen Lebensmittelangebot sowie dem integrierten Getränkemarkt mit großer Weinvielfalt gibt es auch Schreibwaren und Zeitschriften sowie weitere Artikel des täglichen Bedarfs. Die eigene Marktbäckerei rundet das Marktangebot ab und lädt mit Sitzgelegenheiten bei frischen Backwaren, Kuchen und warmen Snacks zum Verweilen ein.

Lieferservice und Bezahlen mit dem Handy

Auch das Thema Kundenservice spielt im Edeka Simonis eine wichtige Rolle. Für Festlichkeiten können die Kunden Wurst- und Käseplatten vorbestellen, es gibt unter anderem eine Infokasse, eine Lotto-Annahmestelle sowie kostenloses WLAN. Zum erweiterten Serviceangebot des Markts zählt außerdem ein Lieferservice, um sich die Einkäufe direkt nach Hause bringen zu lassen.

Mit der Edeka App können die Kunden nicht nur Treuepunkte sammeln und Coupons einlösen, sondern ihre Einkäufe vor Ort auch mit dem Smartphone bezahlen.

Info: Für die Kundschaft hat der Markt montags bis samstags von sieben bis 21 Uhr geöffnet. Außerdem stehen rund 30 Parkplätze für einen bequemen Einkauf zur Verfügung.