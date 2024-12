Neueröffnung beim Milaneo: Raus aus der Stadtbahn, rein in den Suppentopf!

1 Suppen, Bowls und selbst gemachte Soßen – im Pho Boeuf wird man mit vietnamesischer Küche verwöhnt. Foto: /Kriebernig

Ein neues vietnamesisches Lokal hat gegenüber der Shoppingmall Milaneo eröffnet. Was es dort alles gibt, und wie zart das Rindfleisch ist, haben wir für euch herausgefunden.











In Vietnam ist die Suppe an fast jeder Straßenecke erhältlich – und in Stuttgart nun auch gegenüber der Shopping Mall Milaneo, wenn man aus der Haltestelle Stadtbibliothek stolpert. Das neue Restaurant Pho Boeuf ist mit bunter Leuchtreklame und vielen Schildern dekoriert, der herrliche Geruch der kräftigen Suppe steigt den Gästen schon nach wenigen Sekunden in die Nase. Kein Wunder, laut Bedienung köchelt die Knochenbrühe zwölf Stunden.