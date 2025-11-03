Neuer Zugang zum Rosensteinpark: Flacher Rad- und Fußweg zum Flora & Fauna geplant

Die Treppe auf dem Fuß- und Radweg der Neckarbrücke ist weg. Noch ist die Verbindung in den Rosensteinpark gesperrt. Weil sie steil ist, arbeitet die Stadt an einer Alternative.
Die Treppe auf dem Fuß- und Radweg der Neckarbrücke ist Geschichte: In der Nacht auf Mittwoch, 29. Oktober, wurde das Bauwerk abgebaut. Mehr als vier Jahre lang überspannte die Konstruktion eine Baustellenzufahrt an der Bundesstraße 10. Mit dem Abschluss der Arbeiten am Rosensteintunnel und dem weit fortgeschrittenen Leuzeknoten wurde das Provisorium entbehrlich.