1 Einige Gebäude sind bereits bezogen, an anderen wird noch gebaut. Foto: Andreas Essig

Zum Tag der Städtebauförderung informieren Wohnungsbau und Stadt Kaufinteressenten über die Miet- und Eigentumswohnungen auf dem ehemaligen Kasernengelände.











Die Wohnung ganz oben rechts könnte es werden, sagt Karin Lieber und strahlt. Die 68-jährige Ludwigsburgerin ist am Samstagmittag zum Tag der Städtebauförderung im Jägerhof-Quartier mitten in der Stadt gekommen. Nach einem geführten Rundgang über das begrünte Areal mit hohen Bäumen erzählt sie, dass sie ganz in der Nähe in einem älteren Haus ohne Aufzug wohnt und seit einiger Zeit eine neue, seniorengerechte Bleibe mit Fahrstuhl suche.