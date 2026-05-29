Neuer WM-Song der Schlagerqueen: Helene Fischer und Thomas Müller beweisen nonverbales Musikverständnis

In einer Sache sind sich der ehemalige DFB-Star Thomas Müller (36) und die amtierende Schlagerqueen Helene Fischer (41) einig, ohne auch nur ein Wort miteinander reden zu müssen: Fußball passt zu Helene - und Helene passt zu Fußball. Das geht aus einem launigen Promo-Clip auf Instagram für ihre neue Single "Heute Nacht" hervor, die auch bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA eine tragende Rolle für die Berichterstattung spielen wird.

In dem kurzen Video marschieren Fischer und Müller jeweils mit Kopfhörern in den Ohren über ein Fußballfeld. Sie hört gerade ihren neuen Song, er lauscht derweil dem Fischer-Dauerbrenner "Atemlos durch die Nacht". Es kommt, wie es kommen muss: Beide Stars rumpeln zusammen, die Kopfhörer fliegen aus ihren Ohren - auweia, es droht Verwechslungsgefahr!

Überrascht und ein wenig stolz reagiert die Sängerin auf Müllers Musikgeschmack, als sie sich aus Versehen seine Kopfhörer schnappt. Und er geht wiederum zur neuen Single genauso euphorisch ab wie zum Kulthit "Atemlos". In bester "Mr. Bean"-Manier wechseln die beiden während des gesamten Videos übrigens kein einziges Wort miteinander.

Ein anderer DFB-Kicker hatte schon Angst

"So! Da ist er endlich! Meine neue Single 'Heute Nacht' ist da und darf euch als offizieller MagentaTV WM-Song begleiten! @esmuellert und ich haben den Song schon mal auf Stadiontauglichkeit geprüft", heißt es dafür vonseiten der Sängerin im Kommentarbereich zu dem Clip. Das Lied war erst in der Nacht auf Freitag veröffentlicht worden. Kurz darauf wurde bereits mitgeteilt, dass es sich dabei um die Begleitmusik der Berichterstattung von MagentaTV handeln wird. Müller fungiert während der WM derweil als einer der prominenten Experten für die Streamingplattform der Deutschen Telekom.

Ebenso wie ein anderer ehemaliger Fußball-Nationalspieler: Jonas Hofmann (33), der aktuell bei Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag steht, kommt als Experte vor allem im MagentaTV-Format "Breakfast Club" zum Einsatz. Sein Fazit zu der Songauswahl: "Weltklasse! Hatte kurz Angst, dass @esmuellert singt." Verständlich, denn MagentaTV zeigt alle 104 Spiele der Fußball-WM live, 44 davon exklusiv. Seinen Ex-DFB- und aktuellen TV-Kollegen hätte er dann sehr häufig auf die Ohren bekommen.