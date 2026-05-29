Neuer WM-Song der Schlagerqueen: Helene Fischer und Thomas Müller beweisen nonverbales Musikverständnis

Was wohl passiert, wenn Helene Fischer und Thomas Müller buchstäblich aufeinanderprallen? Die Antwort liefert ein unterhaltsamer Instagram-Clip.
In einer Sache sind sich der ehemalige DFB-Star Thomas Müller (36) und die amtierende Schlagerqueen Helene Fischer (41) einig, ohne auch nur ein Wort miteinander reden zu müssen: Fußball passt zu Helene - und Helene passt zu Fußball. Das geht aus einem launigen Promo-Clip auf Instagram für ihre neue Single "Heute Nacht" hervor, die auch bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA eine tragende Rolle für die Berichterstattung spielen wird.