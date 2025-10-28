Neuer Wellness-Artikel: Kourtney Kardashian verkauft Lollis für Vaginalgesundheit

Kurioser Launch von Kourtney Kardashian: Der Reality-Star erweitert seine Produktlinie um einen Lutscher für die Vaginalgesundheit. Der Lolli soll der täglichen Selfcare dienen.
Kourtney Kardashian (46) sorgt mit einem neuen Produktlaunch für Aufsehen: Mit ihrer Marke Lemme hat sie den "Lemme Purr Probiotic Lollipop" auf den Markt gebracht - den ersten Lutscher, der die Vaginalgesundheit unterstützen soll. Der Reality-Star wirbt einer Pressemitteilung zufolge mit den SNZ 1969 Probiotika "zur Unterstützung der weiblichen Balance". Ebenfalls enthalten sind demnach Vitamin C und Ananasextrakt.