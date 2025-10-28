Neuer Wellness-Artikel: Kourtney Kardashian verkauft Lollis für Vaginalgesundheit

Kourtney Kardashian (46) sorgt mit einem neuen Produktlaunch für Aufsehen: Mit ihrer Marke Lemme hat sie den "Lemme Purr Probiotic Lollipop" auf den Markt gebracht - den ersten Lutscher, der die Vaginalgesundheit unterstützen soll. Der Reality-Star wirbt einer Pressemitteilung zufolge mit den SNZ 1969 Probiotika "zur Unterstützung der weiblichen Balance". Ebenfalls enthalten sind demnach Vitamin C und Ananasextrakt.

"Unsere Kunden waren von unseren ersten Lollis begeistert, daher konnte ich es kaum erwarten, sie in einer neuen Form wieder auf den Markt zu bringen", wird Kardashian in der Mitteilung zitiert. Sie sei begeistert davon, "dass sie die tägliche Selfcare zu etwas Süßem und Einfachem machen", preist sie das Produkt an, das sie exklusiv bei Target und auf der Website des Discounters vertreibt. Fünf Lollis kosten den Verbraucher rund 6 US-Dollar.

Lutscher folgen auf Fruchtgummis

Seit zwei Jahren verkauft sie mit ihrer Wellness-Marke Lemme bereits Fruchtgummis, die denselben Effekt erzielen sollen. "Wir haben echte Ananas und Vitamin C mit der Kraft der klinisch untersuchten Probiotika SNZ 1969™ kombiniert, um die vaginale Gesundheit und den pH-Wert zu unterstützen, der für Frische und Geschmack sorgt", kündigte sie den neuen Artikel im Februar 2023 auf Instagram an. Doch nicht alle Fans zeigten sich in der Kommentarspalte begeistert. Auch Gynäkologen kritisierten laut "Daily Mail" Kardashians Produkt und warnten Verbraucher vor den Versprechen.

Ihre Marke Lemme launchte Kardashian im September 2022. Zuvor war sie bereits mit ihrer Lifestyle-Website Poosh in den Wellness-Sektor eingestiegen - und musste sich mit Kritik auseinandersetzen. Ihre neue Unternehmung sei ein Abklatsch von Gwyneth Paltrows (53) Marke Goop, hieß es. Doch Paltrow selbst konnte das nicht verstehen. "Ich dachte mir: Das ist ja furchtbar, uns gegeneinander auszuspielen, das ist doch total verrückt", sagte sie dem "People"-Magazin. Aus einer Kooperation mit Poosh entstand dann die "This Smells Like My Pooshy"-Kerze.