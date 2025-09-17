Neuer „Weiler Herbst“: Hier gibts internationale, regionale und glutenfreie Leckereien

Als „Weiler Herbst“ haben in Weil der Stadt drei Events fusioniert: Der traditionelle „Lukullische Herbst“, der neue „Glutenfreie Herbst“ und der Bauernmarkt finden nun gemeinsam statt.
Der „Lukullische Herbst“ ist seit Jahren ein fester Termin im Weil der Städter Veranstaltungskalender – in diesem Jahr fusioniert das Event nun erstmals mit zwei weiteren Festen zu einem besonderen Highlight. „Lukullischer Herbst“, „Glutenfreier Herbst“ und Bauernmarkt finden fortan kombiniert unter dem neuen Namen „Weiler Herbst“ statt.