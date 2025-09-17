Neuer „Weiler Herbst“: Hier gibts internationale, regionale und glutenfreie Leckereien

Als „Weiler Herbst“ haben in Weil der Stadt drei Events fusioniert: Der traditionelle „Lukullische Herbst“, der neue „Glutenfreie Herbst“ und der Bauernmarkt finden nun gemeinsam statt.

Der „Lukullische Herbst“ ist seit Jahren ein fester Termin im Weil der Städter Veranstaltungskalender – in diesem Jahr fusioniert das Event nun erstmals mit zwei weiteren Festen zu einem besonderen Highlight. „Lukullischer Herbst“, „Glutenfreier Herbst“ und Bauernmarkt finden fortan kombiniert unter dem neuen Namen „Weiler Herbst“ statt.

Und der steigt schon bald, nämlich bereits am kommenden Wochenende, 20. und 21. September. Der „Lukullische Herbst“, seit vielen Jahren vom Gewerbeverein organisiert, bleibt dem Standort auf dem Marktplatz treu. Hier gibt es an 18 Ständen internationale Köstlichkeiten, außerdem Livemusik von sechs Bands. Am Samstag spielen Guido Solo, Buffalo Bones, und Funq. Sonntags rocken Under Your Skin, Papermoon Swing und Mattheo und die Bringer die Bühne. Am Samstag läuft die Veranstaltung von 12 bis 23 Uhr, am Sonntag nochmals von 12 bis 20.30 Uhr.

Märkte am Samstag und Sonntag

Der „Glutenfreie Herbst“, veranstaltet von der Stadtverwaltung und ehrenamtlichen Unterstützern, hat erstmals 2024 stattgefunden – und eingeschlagen. Wegen eines noch größeren Angebots zieht er dieses Jahr auf den Carlo-Schmid-Platz. Alle angebotenen Speisen sind hier strikt glutenfrei, gleichwohl nicht weniger schmackhaft. Los geht es an beiden Tagen um 12 Uhr, am Samstag ist um 20 Uhr Schluss, am Sonntag um 18 Uhr.

Der traditionelle Bauernmarkt findet derweil im Spitalhof statt, dort sind zahlreiche lokale Landwirte vertreten, die regionale Produkte, Handwerk und einen Streichelzoo für Kinder bieten. Allerdings nur am Samstag – in der Zeit von 9 bis 16.30 Uhr. Am Sonntag haben außerdem die Geschäfte in der Altstadt geöffnet.

Gäste aus ganz Deutschland angelockt

Mit dem „Weiler Herbst“ will die Stadt künftig noch mehr Menschen in die Altstadt zu holen, die neue Marke solle „Tradition, Innovation und Lebensfreude“ vereinen, heißt es in einer Mitteilung. Der „Lukullische Herbst“ habe sich über die Jahre zu einem fest etablierten und beliebten Event entwickelt, berichtet Markus Wagner, Citymanager und Wirtschaftsförderer in Weil der Stadt. „Mit dem ‚Glutenfreien Herbst’ konnten wir eine wunderbare Ergänzung schaffen, die ideal mit dem ‚Lukullischen Herbst’ harmoniert hat und weit mehr Leute angezogen halt als zuvor“, sagt er. Das Publikum sei aus allen Teilen Deutschland gekommen, „weil es diese Märkte sehr selten gibt und für die Zielgruppe ein absolutes Highlight bildet“.