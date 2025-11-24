Formel 1, Langstrecken-Weltmeisterschaft und nun die IndyCar-Serie. Mick Schumacher will sein Rennfahrer-Glück in den USA versuchen. Bedeutet auch: ein Start bei den gefährlich-legendären Indy500.
Austin - Mick Schumacher setzt seine Rennfahrer-Karriere in den USA fort und wird dort auch bei den legendären Indy500 an den Start gehen. Der 26-Jährige wird in der IndyCar-Serie für das Team Rahal Letterman Lanigan Racing antreten - Mitbesitzer ist der ehemalige Late-Night-Talkstar David Letterman. Er werde "die komplette Saison bestreiten", sagte Schumacher. "Ich bin sicher, dass wir gemeinsam viel erreichen können."