Neuer Walderlebnispfad in Kirchberg/Murr

Wie sieht der Fußabdruck eines Dachses aus? Und wie viele Sprünge braucht man, um so weit zu kommen wie ein Reh mit einem Satz? Auf dem neuen Walderlebnispfad von Steckenpferd Molly kann mal all das erfahren und Spaß haben – auch als Erwachsener.











Mila mag Pferde. „Pferde sind meine Lieblingstiere“, sagt die Neunjährige. Ein schwarzes Exemplar prangt auf ihrem rosafarbenen T-Shirt. Doch auch die anderen der vielen Kinder, die an diesem Samstagvormittag im Kirchberger Wald unterwegs sind, hat ein Pferd dorthin gelockt. Genauer gesagt, ein Steckenpferd namens Molly. Immer wieder lugt es auf dem knapp drei Kilometer langen, frisch eingeweihten Rundweg aus dem Geäst und scheint sich zu fragen, an welcher der 21 Stationen die Kinder am meisten Spaß haben, und wo auch die Erwachsenen noch etwas lernen können. Diese Fragen sind gar nicht leicht zu beantworten.