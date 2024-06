Neuer Walderlebnispfad: Auch in Wendlingen gibt es jetzt eine Kugelbahn

Auch in Wendlingen gibt es jetzt eine Kugelbahn

1 Planer Wolf Noack, Modellbauer Mathias Weiß und Wendlingens Bürgermeister Steffen Weigel (von links) auf dem Rehbeobachtungs-Hochsitz. Foto: /Kerstin Dannath

Wendlingen will den Wald für Jung und Alt erfahrbar machen. Dazu wurde ein Walderlebnispfad angelegt mit Informationstafeln und Quiz-Stationen. Auch eine Kugelbahn gibt es. Doch ein „Kugelbahntourismus“ wie in Denkendorf soll unbedingt vermieden werden.











Link kopiert



Die Stadt Wendlingen ist um eine Attraktion reicher – im Gewann „Waldäcker“ oberhalb vom Sportpark im Speck wurde nach einjähriger Bauzeit ein neuer Walderlebnispfad inklusive Kugelbahn eröffnet. Der 2,7 Kilometer lange Rundweg, der auch mit Kinderwagen sowie bedingt mit Rollator oder Rollstuhl begehbar ist, führt am Rand des Stadtwalds entlang und bietet an verschiedenen Stationen Einblicke in die Welt des Waldes.