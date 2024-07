Neuer Vorstand bei Maschinenbauer: Heidelberger Druck will Personalkosten senken

1 Mit dem neuen Vorstandschef kommen auch Veränderungen bei Druck. (Archivbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

Erst seit Anfang Juli ist er im Amt: Jürgen Otto, neuer Vorstandsvorsitzender des Maschinenbauers. Nun stellt er schon erste Ideen vor, um Kosten zu senken.











Der Maschinenbauer Heidelberger Druck will Personalkosten senken - aber keine Arbeitsplätze abbauen. Dies kündigte der neue Vorstandschef Jürgen Otto an, wie ein Sprecher des Unternehmens bestätigte. Gespräche dazu mit Betriebsrat und IG Metall liefen bereits. Es gehe dabei um die rund 6.000 Mitarbeiter des Unternehmens in Deutschland. Geplant sei, das beim Personal eingesparte Geld in einen „Zukunftsfonds“ zu geben. Damit sollen dringend benötigte Investitionen getätigt werden, unter anderem in der IT. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.