Neuer Verkehrsversuch in Stuttgart Tempo 40 ab Neckartor in Richtung Stadt

Von Thomas Braun 24. August 2018 - 14:22 Uhr

Stadteinwärts gilt auf der B 14 von der Heilmannstraße bis zum Neckartor vom Wochenende an Tempo 40. Foto: dpa

Die Stadt will den Verkehr vom Neckartor in Richtung Innenstadt weiter entschleunigen. Ab dem Wochenende gilt dort bis zur Willy-Brandt-Straße Tempo 40. Der Versuch ist bis Jahresende befristet. Die Stadt verspricht sich davon eine Reduzierung der Luftschadstoffe.

Stuttgart - Die Stadt führt versuchsweise ein Tempolimit von 40 Stundenkilometern am Neckartor ein. Die Geschwindigkeitsbegrenzung gilt stadteinwärts von der Kreuzung Heilmannstraße bis zur Kreuzung Neckarstraße/Willy-Brandt-Straße. Am Samstag, 25. August, beginnen die Vorbereitungen. Susanne Scherz, Leiterin der Straßenverkehrsbehörde, begründete den Schritt: „Nach der Kreuzung Heilmannstraße beschleunigen die Autofahrer oft stärker als erforderlich und bremsen dann in der Kurve wieder ab. Mit der Maßnahme sollen die Zahl der Beschleunigungs- und Bremsvorgänge und damit der Schadstoffausstoß verringert werden.“ Damit das Tempolimit eingehalten wird, wird in diesem Abschnitt eine Blitzanlage installiert, die ab Dienstag, 4. September, scharf gestellt wird. Das Tempolimit gilt vorerst bis Jahresende. Bis dahin sollen die Ergebnisse des Versuchs vorliegen. Gegebenenfalls wird dann über eine Fortführung der Temporeduzierung entschieden. Grundlage ist eine Gemeinderatsbeschluss.