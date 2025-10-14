Neuer TV-Spot am Mittwoch: Vom lebenden Schimpansen zum KI-Affen – wie Trigema seine Werbespots veränderte

Ob echter Schimpanse oder KI-Affe, mit Wolfgang Grupp zusammen oder mit Tagesschau-Legende Jan Hofer – die TV-Spots von Trigema im Laufe der Zeit, bevor am Mittwoch ein neuer erscheint.
Es war eher Zufall, dass Trigema vor 35 Jahren zum ersten Mal mit einem Affen für sich warb: Denn der TV-Spot mit einem echten Schimpansen vor der Kamera war eigentlich für einen Großkonzern vorgesehen. Doch als deren Verantwortliche das Interesse an dem Clip verloren, hatte der schwäbische Textilhersteller das gefunden, wonach sie in Burladingen gesucht hatten: ein auffallender Werbespot.