Neuer TV-Spot am Mittwoch: Vom lebenden Schimpansen zum KI-Affen – wie Trigema seine Werbespots veränderte

Ob echter Schimpanse oder KI-Affe, mit Wolfgang Grupp zusammen oder mit Tagesschau-Legende Jan Hofer – die TV-Spots von Trigema im Laufe der Zeit, bevor am Mittwoch ein neuer erscheint.

Es war eher Zufall, dass Trigema vor 35 Jahren zum ersten Mal mit einem Affen für sich warb: Denn der TV-Spot mit einem echten Schimpansen vor der Kamera war eigentlich für einen Großkonzern vorgesehen. Doch als deren Verantwortliche das Interesse an dem Clip verloren, hatte der schwäbische Textilhersteller das gefunden, wonach sie in Burladingen gesucht hatten: ein auffallender Werbespot.

„Mein Vater hat einfach zugegriffen bei einem Film, der produziert wurde“, erzählt Trigema-Co-Chefin Bonita Grupp. Der Clip aus dem Jahr 1990 war der Startschuss für viele weitere kultige Werbespots, bei denen Trigema seit Jahrzehnten auf einen Affen als Protagonisten setzt – bis heute.

Den einzig wahren Trigema-Affen gibt es nicht

Für diesen Mittwoch hat das Unternehmen einen neuen Werbespot angekündigt – wie gewohnt zur besten Sendezeit kurz vor der ARD-Tagesschau um 19.59 Uhr. Es wird ein neuer „Charly“ zu sehen sein, teasert der Modehersteller bereits in den sozialen Medien an. „Der ist in seinen 30 Jahren gut gereift, bisschen besser als ich“, sagt Wolfgang Grupp junior scherzhaft. Das überrascht nicht beim Blick auf die bisherigen Hauptdarsteller, die sich im Laufe der Jahre immer wieder verändert haben.

Allein bei den Werbespots mit lebenden Schimpansen kamen drei unterschiedliche Tiere zum Einsatz: 1990, 2005 und 2012. Den einen einzig wahren Trigema-Affen gibt es nicht – entgegen des weit verbreiteten Mythos. „Viele meinen, der Affe hätte hier in Burladingen gelebt, aber er wurde nur von der Produktionsfirma für die Werbespots gebucht“, erklärte die Trigema-Sprecherin unserer Zeitung einmal. Außerdem existiere jene Produktionsfirma seit Jahren nicht mehr.

Ab 1996: Trigema-Affe zusammen mit Ex-Chef Wolfgang Grupp

Bei der Bekleidung aber blieb sich Trigema treu: weißes Hemd, schwarze Krawatte, rote Brille – so hatten die Affen auch über die Jahrzehnte hinweg immer wieder echten Wiedererkennungswert. Ein paar Nüsse für die Schimpansen, damit die Kaubewegungen den Eindruck erweckten, als würden die Tiere tatsächlich sprechen. Dazu noch mit der passenden Tonspur unterlegt – und fertig war der Kult-Werbespot.

Ab 1996 dann zeigte sich der Trigema-Affe an der Seite des früheren Trigema-Chefs Wolfgang Grupp. Bis 2015 waren Grupp senior und der Schimpanse zusammen in der Werbung zu sehen. „Danach wurde dieser von einem neuen Werbespot abgelöst, in dem nicht mehr der Trigema-Schimpanse, sondern unsere Produkte in den Fokus gesetzt wurden“, erklärt das Textilunternehmen auf seiner Internetseite.

Mit der Übergabe an die nächste Generation folgte Charlys nächste Verwandlung

Doch Charly wurde offenbar schmerzlich vermisst – und Trigema blieb „nichts anderes übrig, als ihn wieder zu einem Teil des Werbespots zu machen“. Doch im Laufe der Zeit erntete Trigema für seine Spots mit echten Schimpansen immer mehr Kritik von Tierschützern – und ersetzte die Affen ab 2018 durch eine 3D-Animation. „Damit bleibt unser Maskottchen Charly erhalten, und wir kommen all den Tierschützern entgegen, die Filme mit lebenden Affen für Tierquälerei halten“, erklärte Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp damals.

Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp war immer wieder zusammen mit Charly auf dem Bildschirm zu sehen. Foto: Trigema

Mit der Übergabe des Unternehmens an die nächste Generation folgte Charlys nächste Verwandlung: Bereits im vergangenen Jahr wurde „der Trigema-Affe“ in einem Werbespot als „Fashion-Influencer“ in Form eines KI-generierten Affens im Hoodie vom langjährigen Tagesschau-Sprecher Jan Hofer vorgestellt. Genau ein Jahr später soll sich das Firmenmaskottchen wieder zur besten Sendezeit zeigen: an diesem Mittwoch um 19.59 Uhr in der ARD.